Fraude financiero: Sofisticada falsificación de billetes burla controles automáticos
Se ha disparado una alerta máxima en el sector financiero por un nuevo método de falsificación de billetes tan altamente sofisticado que logra burlar los detectores automáticos y máquinas verificadoras.Argentina28/11/2025
La lucha contra el fraude financiero acaba de enfrentar un giro inesperado: un nuevo y altamente sofisticado método de falsificación de billetes comenzó a circular y ya preocupa a especialistas, comercios y entidades bancarias. La alarma surgió tras la divulgación de reportes digitales que describen un tipo de copia tan precisa que logra burlar los detectores automatizados, un escenario que obliga a elevar las medidas de seguridad en todas las transacciones con efectivo.
A diferencia de los billetes falsos tradicionales, que podían detectarse rápidamente por tacto, color o textura, esta nueva modalidad apunta directamente al corazón de los controles modernos: los sensores y máquinas verificadoras, tanto en comercios como en entidades financieras. Los falsificadores ya no se limitan a reproducir el diseño; ahora trabajan sobre tintas, gramajes y detalles lumínicos especialmente pensados para simular los patrones que leen los dispositivos electrónicos.
Este salto tecnológico cambia el mapa de riesgo. Si un billete falso es capaz de pasar desapercibido en máquinas que operan como primera barrera, el perjuicio puede expandirse rápidamente en la cadena comercial antes de que alguien advierta el engaño.
Cómo protegerse ante el nuevo fraude de billetes falsos
La sofisticación del método obliga a adoptar medidas más estrictas:
- Verificación visual y táctil tradicional: pese al avance del fraude, el ojo humano sigue detectando irregularidades en relieves, marcas de agua y texturas.
- Comparación directa: ante cualquier sospecha, comparar con un billete auténtico sigue siendo clave para notar diferencias mínimas.
- Uso de múltiples métodos de control: no confiar en un único dispositivo; combinar máquinas detectoras con luz ultravioleta, lupa y revisión manual disminuye el riesgo.
- Rigurosidad en transacciones de alto valor: especialmente en compraventas particulares, ferias o negocios con alta circulación de billetes.
- Actualización constante: sistemas, máquinas y personal deben capacitarse para identificar nuevas formas de falsificación.
Ante cualquier sospecha, es esencial no volver a poner el billete en circulación y seguir el protocolo oficial: notificar a la policía, al banco correspondiente o al Banco Central. Cada denuncia permite rastrear patrones y frenar la expansión del dinero falso antes de que genere daños mayores.
Con información de La Voz
Caputo anunció que recibieron ofertas por US$685 millones por la privatización de cuatro represas claveArgentina28/11/2025
El ministro de Economía celebró en redes sociales el resultado de la licitación por las centrales hidroeléctricas del Comahue. Tres ya tienen ganadores y una irá a desempate.
Una gigante avícola cerró una planta en Entre Ríos para bajar costos en plena crisis del sectorArgentina28/11/2025
Granja Tres Arroyos confirmó el cierre definitivo de su planta Becar y el traslado de 270 operarios a “La China”, en medio de atrasos salariales, retiros voluntarios y un duro panorama para la industria avícola.
Fue tras sendos allanamientos realizados en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe.
Los productos SWELL y KEEPER quedaron vetados en todo el país por no contar con autorización sanitaria ni cumplir con las buenas prácticas de fabricación.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) limitó el porcentaje que algunos fondos comunes de inversión pueden destinar a las cauciones. Así, busca direccionar los pesos hacia bonos del Tesoro.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Una tragedia doméstica ocurrió en Tolosa, La Plata, donde Sandra Analía Alzueta (54) falleció al caer unos seis metros del techo de un galpón ubicado en Avenida 520.
Narcos usan drones capaces de transportar 100 kilos de droga
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
ADIUNSa confirmó que la medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo y podría afectar mesas de examen.
La Cámara alta informó que recortó casi mil empleados en dos años y que avanzará con un nuevo plan de reducción. Aun así, mantiene una planta cercana a los 4.000 trabajadores.