Esta decisión forma parte de la estrategia regional Renaulution, que busca transformar la fábrica en un polo especializado en Vehículos Comerciales Ligeros.
Karagozian cierra en Corrientes por caída de ventas e importaciones
Tn Platex, la firma de Karagozian, cerró su línea de confección en Corrientes y despidió a 20 operarios.Argentina28/11/2025
La firma textil Tn Platex, cuyo ex CEO, Teddy Karagozian, fue el creador de ProTejer, decidió cerrar su línea de confección de prendas deportivas y ropa interior, que funcionaba en la planta de la localidad de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes, y despidió a 20 de los 36 operarios que trabajaban en ese sector.
Estas desvinculaciones se concretarán con las indemnizaciones acordadas entre la firma y los sindicatos.
La retracción del consumo doméstico y el descenso sostenido de las ventas de indumentaria precipitaron el proceso de reorganización interna en marcha que la compañía considera necesario para adecuarse al contexto productivo, de acuerdo con información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
De este modo, los 16 empleados restantes de la línea cerrada serán reubicados en otras áreas de la fábrica, principalmente en telares e hilandería.
Un delegado gremial explicó que la empresa avanza en un plan de reestructuración que contempla el desmantelamiento de la sección de confección para liberar espacio destinado a nuevas máquinas dedicadas exclusivamente a la fabricación de telas, una actividad que hoy se presenta como más rentable para la compañía.
Parte de esa maquinaria proviene de plantas de Tn Platex ubicadas en La Rioja y Tucumán, desde donde ya comenzaron los traslados.
El complejo empresarial
El grupo gestiona seis complejos industriales en diferentes puntos del país, con un centro de distribución y oficinas en siete provincias.
Las fábricas abarcan 180 000 metros cuadrados y emplean directamente a 1750 personas.
El nuevo renglón productivo, enfocado en el desarrollo de telas, está previsto que comience a operar entre marzo y abril de 2026.
Hilandería
Fundada como hilandería en 1979 por Agop Karagozian, quien venía de Turquía, Tn Platex se convirtió rápidamente en líder en la producción de hilados y telas en Argentina.
La compañía expandió sus operaciones a la confección, fabricando medias y ropa interior para terceros.
Teodoro ‘Teddy’ Karagozian fue el último de los miembros del consejo de Asesores Económicos del presidente Javier Milei, que encabeza el físico y economista Demian Reidel, en ser apartado del cargo.
Presidió la empresa familiar, y actualmente sus hijos, Tomás y Lucas, también ocupan puestos directivos clave. Inclujsive, el primero es actualmente el titular.
En su libro ‘Mochila argentina’, planteó su modelo para cambiar el esquema de indemnizaciones para los trabajadores, y propuso armar un seguro de garantía de indemnización (SGI) que pagan las empresas sobre su nómina salarial.
También publicó el libro ‘Revolución impositiva’, donde analizó la “falta de correspondencia fiscal” en el país y la necesidad de realizar cambios tributarios en la Argentina.
ProTejer
Pro Tejer es una organización que nuclea a diferentes compañías de la cadena de producción industrial textil del país.
Luego del anuncio de baja de aranceles a la ropa, calzado y telas, fueron cerradas 381 empresas del rubro desde diciembre de 2023.
El cierre de esta unidad de producción se da en un momento complejo para la industria textil argentina.
De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el sector trabaja al 44,4 % de su capacidad instalada, cinco puntos por debajo del registro de 2024 y casi quince menos que en noviembre de 2023.
Jorge Sorabilla, director institucional de Tn Platex, lo atribuyó a “un sobrestock de importadores”, lo cual fue corroborado por un relevamiento de ProTejer, donde lo califica como “récord de importadores”, y señala que hay “más de 14.000 CUIT” nuevos en este año.
El estudio consignó que, en lo que va del 2025, el 70% del consumo textil se explica a través de la venta de productos importados.
En 2024, ese porcentaje alcanzaba el 57%. Es decir, subió unos 13 puntos porcentuales al considerar la muestra obtenida hasta agosto, según ProTejer.
Con información de Noticias Argentinas
Caputo anunció que recibieron ofertas por US$685 millones por la privatización de cuatro represas claveArgentina28/11/2025
El ministro de Economía celebró en redes sociales el resultado de la licitación por las centrales hidroeléctricas del Comahue. Tres ya tienen ganadores y una irá a desempate.
Una gigante avícola cerró una planta en Entre Ríos para bajar costos en plena crisis del sectorArgentina28/11/2025
Granja Tres Arroyos confirmó el cierre definitivo de su planta Becar y el traslado de 270 operarios a “La China”, en medio de atrasos salariales, retiros voluntarios y un duro panorama para la industria avícola.
Fue tras sendos allanamientos realizados en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe.
Los productos SWELL y KEEPER quedaron vetados en todo el país por no contar con autorización sanitaria ni cumplir con las buenas prácticas de fabricación.
Fraude financiero: Sofisticada falsificación de billetes burla controles automáticosArgentina28/11/2025
Se ha disparado una alerta máxima en el sector financiero por un nuevo método de falsificación de billetes tan altamente sofisticado que logra burlar los detectores automáticos y máquinas verificadoras.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Una tragedia doméstica ocurrió en Tolosa, La Plata, donde Sandra Analía Alzueta (54) falleció al caer unos seis metros del techo de un galpón ubicado en Avenida 520.
Narcos usan drones capaces de transportar 100 kilos de droga
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
ADIUNSa confirmó que la medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo y podría afectar mesas de examen.
La Cámara alta informó que recortó casi mil empleados en dos años y que avanzará con un nuevo plan de reducción. Aun así, mantiene una planta cercana a los 4.000 trabajadores.