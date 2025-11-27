“Quédense con sus aviones”: Maduro les quitó los permisos para operar a 6 aerolíneas y las acusó de terrorismo

Sucedió después de que las compañías suspendieron sus rutas por una alerta emitida por Estados Unidos sobre actividad militar en la región.

El Mundo27/11/2025

nicolas-maduro-foto-reuters___jOkNbmQCE_1256x620__1

Venezuela le revocó los permisos para operar en el país a seis aerolíneas a las que acusó de “terrorismo” después de que suspendieron sus rutas por una alerta emitida por Estados Unidos sobre actividad militar en la región.

La medida afectó a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilena-brasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish, anunció el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (Inac) en un comunicado.

Las seis empresas aéreas fueron señaladas por “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales”, indicó el texto.

“Quédense con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad”, dijo el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello.

Estados Unidos instó la semana pasada a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

La advertencia ocurrió en medio del despliegue militar estadounidense en la zona para operaciones que atribuye a la lucha contra el narcotráfico, pero que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, insiste en que tiene como objetivo derrocarlo.

