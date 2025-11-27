El presidente de Brasil destacó que la justicia actuó con firmeza al condenar a su antecesor por planear un golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
Nuevo operativo policial en Río dejó tres muertos y un niño herido
La Policía Civil actuó en el Complexo da Maré para evitar enfrentamientos entre narcotraficantes; un alumno de 12 años recibió un disparo en el patio de su escuela.El Mundo27/11/2025
A casi un mes del mayor operativo de la historia contra el narcotráfico en Río de Janeiro que culminó con más de 120 muertos, la Policía Civil carioca realizó una nueva ofensiva contra los grupos criminales con un balance de al menos tres muertos y un niño de 12 años herido de bala mientras se hallaba en el patio de una escuela municipal.
Esta vez el operativo, de mucho menor escala que el realizado el 28 de octubre en los complejos de Penha y Alemão, dos populosos conjuntos de favelas de Rio, se llevó a cabo en llamado Complexo da Maré, en la zona norte de la ciudad.
Un aula de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) quedó con marcas de balas perdidas, según el portal Estadao. Las clases fueron suspendidas.
Cómo fue el nuevo operativo contra el narcotráfico en Río
Según la prensa local, el sector de inteligencia de la Policía Civil carioca identificó a narcotraficantes fuertemente armados en Maré que planeaban invadir una comunidad rival.
El operativo se llevó adelante para evitar un enfrentamiento entre narcotraficantes que podría haber causado numerosas víctimas, dijo la policía.
Los tres muertos, según el reporte oficial, eran guardaespaldas del líder de una facción criminal. Un hombre fue arrestado y se incautaron dos rifles y pistolas, informó Estadao.
En el tiroteo, un alumno de sexto grado de un colegio municipal fue herido en una pierna al ser impactado por una bala perdida.
El chico, de la Escuela Hélio Smidt, participaba en una actividad al aire libre para su clase de Ciencias. “El estudiante fue atendido rápidamente por el personal de la escuela y trasladado a la Clínica Familiar Maré, donde recibió tratamiento inicial y le retiraron el proyectil”, informaron autoridades locales. Se encuentra fuera de peligro.
El operativo ocurrió a casi un mes de la matanza perpetrada en los complejos de Penha y Alemão, el 28 de octubre, cuando decenas de efectivos policiales irrumpieron en esas barriadas de la zona norte de Río y mataron a más de 120 supuestos narcotraficantes.
