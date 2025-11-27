León XIV visitará Turquía y Líbano en medio de las tensiones geopolíticas

Cuando se cumplen seis meses desde su elección, el papa León XIV emprenderá este jueves su primer viaje internacional.

El itinerario no es casual: Turquía y Líbano, dos naciones atravesadas por realidades muy diferentes, pero unidas por una profunda carga simbólica para el cristianismo y por los desafíos que presenta el escenario internacional actual.

La gira, que se extenderá por seis días, comenzará en Ankara, capital turca, donde el pontífice volará para participar de una conmemoración histórica clave: los 1700 años del Concilio de Nicea, celebrado en el año 325. Este encuentro marcó un antes y un después en la configuración doctrinal de la Iglesia y en la identidad del cristianismo tal como se lo conoce hoy.

El principal acto religioso se desarrollará en la ciudad de Iznik, la antigua Nicea, ubicada a unos 100 kilómetros de Estambul. Allí, en un templo que fue destruido en dos ocasiones por movimientos sísmicos y cuyos restos permanecieron sumergidos durante siglos, se reunieron 318 obispos convocados por el emperador Constantino.

De ese concilio surgió el Credo que aún hoy pronuncian distintas ramas del cristianismo, desde católicos y ortodoxos hasta protestantes y armenios, con la conocida fórmula: “Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso”.

Para el papa León XIV, este aniversario no es solo una evocación del pasado, sino una oportunidad para reafirmar la unidad en un mundo fragmentado.

Durante su estadía en Turquía, el pontífice también mantendrá un encuentro con el presidente Recep Tayyip Erdoğan, figura clave en los equilibrios geopolíticos de la región. Según fuentes del Vaticano, León XIV abordará en esa reunión la necesidad de impulsar caminos de diálogo y cooperación en medio de los conflictos que sacuden a Medio Oriente y Europa del Este.

En Estambul, la visita incluirá un gesto simbólico de diálogo interreligioso: la entrada del papa a la Mezquita Azul, uno de los templos islámicos más emblemáticos del mundo, siguiendo los pasos de sus antecesores Francisco y Benedicto XVI.

El segundo tramo del viaje lo llevará a Beirut, capital del Líbano, donde el clima será sensiblemente más tenso. Allí, en un país atravesado por una profunda crisis económica y por la persistente violencia en su frontera sur con Israel, León XIV buscará transmitir un mensaje de consuelo y esperanza.

En tierra libanesa, el papa será recibido por el presidente Joseph Aoun y mantendrá una agenda que combinará encuentros con líderes religiosos, visitas a sitios emblemáticos y gestos de fuerte carga emocional.

El 1 de diciembre se trasladará al Monasterio de San Marón, en Annaya, donde descenderá a la gruta en la que reposan los restos de San Charbel, figura venerada por miles de fieles y a quien se le atribuyen numerosos milagros.

Pero uno de los momentos más impactantes de la visita será su paso por el puerto de Beirut, escenario de la devastadora explosión ocurrida hace cinco años. Allí, León XIV realizará una oración silenciosa en homenaje a las más de 200 víctimas y los miles de heridos que dejó la tragedia.

El viaje concluirá el 2 de diciembre, con su regreso a Roma, tras varios encuentros y celebraciones litúrgicas que, según el Vaticano, buscarán reafirmar el rol del papa como fuente de conciliación.

Con información de TN