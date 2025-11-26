Buscan redactar de un nuevo convenio "actualizado, equitativo y sustentable" entre IPS y Círculo Médico

El Instituto Provincial de Salud (IPS) y el Círculo Médico de Salta, con la presencia de funcionarios provinciales, mantuvieron la primera reunión técnica de la comisión que avanzará en la elaboración de un nuevo convenio prestacional. El objetivo es brindar previsibilidad a los profesionales y garantice la continuidad del servicio para todos los afiliados de la obra social.

Participaron el secretario de Servicios de Salud de la cartera sanitaria provincial, Martín Monerris; el interventor del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), Emilio Savoy; el síndico General de Salta, Federico Mateo; y la titular del Círculo Médico de Salta, Adriana Falco.

En este marco, se rubricó un acta acuerdo para establecer un trabajo conjunto que posibilite aunar criterios para la redacción de un nuevo convenio actualizado, equitativo y sustentable, que resguarde la cobertura para los más de 280 mil afiliados de la obra social.

En la ocasión, se abordaron lineamientos generales sobre cuestiones administrativas, auditorías, modalidades de atención y criterios de facturación, entre otros aspectos, acordando analizar propuestas y contrapropuestas desde ambas instituciones.

Monerris destacó que “hubo una buena predisposición, ya que existe voluntad de diálogo y para eso estamos acercando diferentes posturas. Veo que hay más puntos de encuentro, por lo cual seguramente vamos a cumplir con el desafío de encontrar una solución”.

“Queremos fortalecer el trato colaborativo entre la obra social y los prestadores en este proceso de negociación, para renovar el convenio y que resulte beneficioso para todo el sistema sanitario provincial, porque somos eslabones de la misma cadena”, enfatizó.

La próxima reunión técnica será definida en los próximos días para continuar desarrollando los puntos que marquen un entendimiento común.