En diciembre abren las inscripciones para la Colonia de Vacaciones: hay 700 lugares

El próximo lunes 1 de diciembre abren las inscripciones para las Colonias de Vacaciones en los complejos Xamena y Vitale, de 8 a 12 horas.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la directora de deportes municipal, Fernanda Izarduy, detalló que se inscribirá a niños de 6 a 12 años de edad, hasta completar cupo.

“Es una colonia totalmente inclusiva, la idea es que puedan acercarse con la fotocopia del DNI y un apto médico que nos habilite para que podamos brindarle las actividades de verano. Un apto físico puede durar hasta 6 meses y son viables de presentar”, expresó.

Señaló que se cuenta con un cupo para 700 niños, por lo que recomendó asistir con tiempo y con toda la documentación. Las actividades de verano comenzarán el 5 de enero, de lunes a viernes de 9 a 12 horas.

“El enfoque que tenemos en las colonias tiene contenidos de aprendizaje, sobre todo en la parte de natación, además de la parte lúdica, deportiva, recreativa, estético-expresiva y la actividad al aire libre con lo que sería vida en la naturaleza”, señaló la funcionaria.

Finalmente, Izarduy aclaró que en Natatorio Perón no funcionará la colonia de vacaciones ya que los trabajos de la Escuela de Natación se mantienen, aunque adelantó que se trabaja en una “oferta especial”, a anunciarse en los próximos días.