En diciembre abren las inscripciones para la Colonia de Vacaciones: hay 700 lugares

Buscan redactar de un nuevo convenio "actualizado, equitativo y sustentable" entre IPS y Círculo MédicoSalta26/11/2025
En la primera reunión de la mesa técnica se definió la firma de un acta acuerdo que establece el trabajo conjunto.
Las inscripciones abren el lunes 1 de diciembre en los complejos Xamena y Vitale, “hasta completar cupo”. Está destinada a niños de 6 a 12 años de edad.Salta26/11/2025
El próximo lunes 1 de diciembre abren las inscripciones para las Colonias de Vacaciones en los complejos Xamena y Vitale, de 8 a 12 horas.
En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la directora de deportes municipal, Fernanda Izarduy, detalló que se inscribirá a niños de 6 a 12 años de edad, hasta completar cupo.
“Es una colonia totalmente inclusiva, la idea es que puedan acercarse con la fotocopia del DNI y un apto médico que nos habilite para que podamos brindarle las actividades de verano. Un apto físico puede durar hasta 6 meses y son viables de presentar”, expresó.
Señaló que se cuenta con un cupo para 700 niños, por lo que recomendó asistir con tiempo y con toda la documentación. Las actividades de verano comenzarán el 5 de enero, de lunes a viernes de 9 a 12 horas.
“El enfoque que tenemos en las colonias tiene contenidos de aprendizaje, sobre todo en la parte de natación, además de la parte lúdica, deportiva, recreativa, estético-expresiva y la actividad al aire libre con lo que sería vida en la naturaleza”, señaló la funcionaria.
Finalmente, Izarduy aclaró que en Natatorio Perón no funcionará la colonia de vacaciones ya que los trabajos de la Escuela de Natación se mantienen, aunque adelantó que se trabaja en una “oferta especial”, a anunciarse en los próximos días.
En la primera reunión de la mesa técnica se definió la firma de un acta acuerdo que establece el trabajo conjunto.
El Gobierno de la Provincia de Salta informó el cronograma de pagos correspondiente a noviembre de 2025 para la Administración Pública.
Tras recorrer los trabajos junto al gobernador, el director de Infraestructura confirmó que más del 80% de la terminal será renovada y que la ampliación cuadruplicará el área de embarque.
Desde el lunes 1° al viernes 5 de diciembre, niños de 6 a 12 años podrán anotarse gratis en los complejos Xamena y Vitale. Habrá natación, juegos, deportes y actividades inclusivas.
El responsable de la empresa a cargo de los trabajos señaló que ya se ejecutó casi la mitad de las columnas y que el deterioro histórico del edificio sigue revelando elementos inesperados.
El móvil de Hemoterapia recibirá donantes de todo grupo y factor de 8.30 a 13. Salud advierte que la demanda es permanente y las reservas siguen siendo bajas.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.
Una explosión seguida de un incendio en un campamento de trabajadores rurales provocó la muerte de un hombre. Intervinieron personal policial, bomberos y la Fiscalía, que ya trabaja en el esclarecimiento del hecho.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.