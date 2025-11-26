Trump amenaza a Venezuela: “Será por las buenas o por las malas”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que solucionará sus diferencias con el gobierno de Venezuela, “por las buenas o por las malas”.

El mandatario formuló declaraciones desde el Air Force One, respondiendo a preguntas de la prensa que dieron la vuelta al mundo, según un artículo del sitio Actualidad RT al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

“Si podemos salvar vidas, si podemos hacerlo de la manera fácil, está bien. Y si toca por las malas, pues también”, comentó Trump.

Esas definiciones de Trump otorgan sustento al discurso de la representante republicana de Georgia María Salazar, quien anticipó una posible “intervención” de Estados Unidos en Venezuela, alegando que el presidente Nicolás Maduro “no es Fidel Castro, no es un valiente sino un matón”.