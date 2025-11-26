Acribillaron a una cantante de 22 años en Los Ángeles

La auditoría de 2018 de Van Cleef & Arpels detalló con precisión la vulnerabilidad del balcón de la galería de Apolo, el mismo acceso que usaron los ladrones para robar joyas valuadas en 100 millones de dólares.
María De La Rosa, murió tras un ataque en lo que la policía describe como una “emboscada” mientras otras dos personas resultaron gravemente heridas.El Mundo26/11/2025
La escena fue de terror en la madrugada del sábado en Northridge, Los Ángeles. Maria De La Rosa, una cantante de 22 años que se presentaba bajo el nombre artístico DELAROSA, fue asesinada a balazos en lo que la policía describió como “una emboscada”.
El ataque ocurrió cerca de la 1:25 de la mañana, sobre Bryant Street, al este de Tampa Avenue. Según el reporte oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), dos hombres se acercaron a un auto estacionado y dispararon varias veces contra los ocupantes.
Una emboscada mortal y una investigación sin respuestas
Maria De La Rosa recibió heridas de bala y fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde finalmente murió. Otras dos personas que estaban con ella resultaron gravemente heridas y permanecen en estado crítico.
Hasta el momento, la policía no detuvo a ningún sospechoso y el motivo del ataque sigue siendo un misterio. Los investigadores piden colaboración a la comunidad para aportar datos que ayuden a esclarecer el crimen.
El último mensaje de DELAROSA y el dolor en las redes
“La muñeca mala soy yo”, afirmaba María de La Rosa en su Instagram, donde tenía más de 40.000 seguidores.
En su último posteo, del 30 de octubre, la cantante compartió un adelanto de su nueva música y escribió en español: “Ocupada cocinando en el Stu, no me llames. Ya es tiempo… GAME TIME BABY”. Su último tema, “No Me Llames”, salió en agosto.
La noticia de su muerte generó una ola de mensajes de despedida y dolor en redes sociales. Deyanira De La Rosa, quien sería familiar de la víctima, compartió varios homenajes en las historias de la cuenta de la cantante.
Uno de los mensajes más emotivos fue el de Devin Christiansen, quien recordó cómo María lo ayudó a salir adelante cuando se conocieron en un gimnasio hace casi una década. “No puedo estar lo suficientemente agradecido de haberla conocido en mi peor momento”, escribió. “Dios recibió un ángel. Pido que recen por ella y su familia. No hay palabras para este dolor”.
Entre las personas que expresaron su pésame, hay varias figuras de la comunidad musical latina, como el productor musical Jimmy Humilde y Juan Moisés, el cantante principal de Los Gemelos de Sinaloa.
En un mensaje en español, el productor musical e ingeniero Times J Martínez escribió que era una música joven y con talento. “Me duele que haya sido con violencia”, escribió.
La policía pidió ayuda a la población para esclarecer el caso y detener a los asesinos de la joven cantante.
Con información de TN
El Dicasterio de la Doctrina de la Fe del Vaticano publicó el documento "Una caro. Elogio de la monogamia", que reafirma la indisolubilidad y la monogamia del matrimonio católico.
Orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude en TailandiaEl Mundo26/11/2025
Un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra la magnate de los medios, Jakapong Jakrajutatip (Anne Jakrajutatip), copropietaria del certamen Miss Universo, por presunto fraude.
Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control y detienen al presidente EmbalóEl Mundo26/11/2025
Oficiales militares de Guinea-Bissau anunciaron este miércoles que tomaron el "control total" del país, cerraron las fronteras y suspendieron el proceso electoral.
La política arancelaria de Donald Trump hacia China desató un caos de suministro que afecta gravemente a los pequeños comerciantes (pymes) minoristas en EEUU justo antes del Black Friday y Navidad.
El mandatario volvió a endurecer su postura y dejó abierta la puerta a acciones más drásticas, en línea con las versiones de sectores republicanos que impulsan una intervención.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.
El cantante tuvo un altercado con una empleada de American Airlines y el capitán ordenó su descenso inmediato. El artista denunció un maltrato y afirmó que pidió disculpas antes de ser retirado.
Al menos tres personas fallecieron, dos de ellas una pareja de adultos mayores de Mendoza, en un trágico accidente frontal en la autopista Los Andes en Valparaíso, Chile.
Fiscalía investiga las causas del incendio en Salta Forestal donde falleció un trabajadorJudiciales25/11/2025
Una explosión seguida de un incendio en un campamento de trabajadores rurales provocó la muerte de un hombre. Intervinieron personal policial, bomberos y la Fiscalía, que ya trabaja en el esclarecimiento del hecho.