La auditoría de 2018 de Van Cleef & Arpels detalló con precisión la vulnerabilidad del balcón de la galería de Apolo, el mismo acceso que usaron los ladrones para robar joyas valuadas en 100 millones de dólares.
Detuvieron al último sospechoso por el robo al Louvre
La policía francesa arrestó al cuarto integrante del grupo que asaltó el museo. Sin embargo, aún no se sabe nada del botín millonario.El Mundo26/11/2025
El robo de las joyas de la corona en el Museo del Louvre sumó un nuevo capítulo hoy, cuando la policía francesa detuvo al cuarto y último sospechoso que faltaba para cerrar el círculo sobre la banda que protagonizó el golpe más audaz de los últimos tiempos.
El hombre, oriundo de Aubervilliers, fue arrestado en Laval, Mayenne, por la brigada de represión del bandidaje (BRB).
El cuarto y último sospechoso del millonario robo está alojado en la sede de la policía judicial de París, acusado de “robo organizado” y “conspiración criminal”.
Según fuentes de la investigación, era el último miembro del comando buscado por el robo del siglo en el Louvre, ocurrido el 19 de octubre. Los otros tres fueron arrestados en octubre.
También fueron detenidas otras tres personas: “un hombre y dos mujeres de 31 y 40 años”, indicó en un comunicado la fiscal de París, Laure Beccuau, sin precisar de qué son sospechosos.
Así fue el robo que sacudió a París
A las 9:30 de la mañana de aquel día, un grupo de cuatro delincuentes estacionó un montacargas a los pies del museo.
Dos de ellos, disfrazados con chalecos amarillos para hacerse pasar por obreros, subieron a la Galería Apolo usando una plataforma y lograron acceder a las vitrinas donde estaban las joyas. Salieron como entraron y luego se dieron a la fuga en potentes sccoters.
Los primeros dos sospechosos, ambos de unos treinta años y también de Aubervilliers, fueron arrestados el 25 de octubre.
La policía encontró el ADN de Abdoulaye N. —conocido en YouTube como “Doudou Cross Bitume” y con antecedentes por robo agravado— en una de las vitrinas rotas y en objetos abandonados en el lugar.
Este hombre, que trabajaba como chofer, admitió haber participado en el golpe “a instancias de desconocidos”. El ADN de su cómplice apareció en una de las dos scooters Tmax usadas para la fuga.
Un tercer integrante de la banda, originario de Seine-Saint-Denis y con once condenas previas por robos, violencia e infracciones de tránsito, fue detenido el 29 de octubre.
Según la fiscal de París, Laure Beccuau, “eran todos vecinos; todos vivían aproximadamente en Seine-Saint-Denis”. La funcionaria advirtió que se trata de perfiles poco conocidos en el crimen organizado, pero que “ascienden rápidamente hasta involucrarse en delitos de extrema gravedad”.
El botín millonario y las dudas que persisten
Las joyas robadas, valuadas en unos 100 millones de dólares, siguen desaparecidas. Entre los objetos sustraídos había diademas, broches y collares con diamantes y piedras preciosas.
Sin embargo, la corona de la emperatriz María Eugenia fue abandonada y hallada rota en el camino de escape.
La investigación reveló que los sospechosos recibían instrucciones desde el exterior del país y que todos tenían vínculos en Aubervilliers.
El robo reavivó las críticas sobre el estado del museo más visitado del mundo. El Tribunal de Cuentas consideró que la dirección privilegió “las operaciones visibles y atractivas” en detrimento de la seguridad.
Ante un estado de deterioro alarmante, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció a inicios de año un proyecto “colosal” para modernizarlo, con un nuevo acceso, una sala dedicada a la Mona Lisa y entradas más caras para los no europeos.
Con información de TN
