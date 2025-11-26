La auditoría de 2018 de Van Cleef & Arpels detalló con precisión la vulnerabilidad del balcón de la galería de Apolo, el mismo acceso que usaron los ladrones para robar joyas valuadas en 100 millones de dólares.
Hong Kong: Al menos cuatro muertos y varias personas atrapadas por un feroz incendio
El fuego se propagó por los andamios de bambú y obligó a evacuar a cientos de vecinos en Tai Po.El Mundo26/11/2025
Un incendio de gran magnitud sacudió este miércoles el distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, y dejó al menos cuatro muertos y ocho heridos.
El fuego se desató en el andamiaje de bambú de un complejo de edificios en plena renovación y se expandió rápidamente, atrapando a varios residentes y generando escenas de desesperación.
Las llamas comenzaron en el exterior de varios pisos del complejo Wang Fuk Court, donde viven unas 4000 personas.
El incendio, que al principio fue clasificado como alarma de nivel 1, escaló en minutos a nivel 4 (en una escala de 1 a 5) por su velocidad y la intensidad del humo.
El avance del fuego y el drama de los vecinos
La Policía confirmó que, además de las víctimas fatales, había personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados.
Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron una densa columna de humo y partes del andamiaje derrumbándose, mientras los bomberos luchaban por controlar la situación.
Muchos vecinos salieron a la calle cubriéndose la cara para evitar inhalar el humo espeso y observaron con angustia cómo el fuego avanzaba sobre sus hogares.
Varias rutas cercanas fueron cerradas al tráfico y la Escuela Pública Bautista de Tai Po recomendó a los padres no acercarse a la zona.
Un bombero resultó herido durante el operativo y fue trasladado al Hospital Príncipe de Gales, donde finalmente murió.
Las autoridades confirmaron que además del bombero fallecieron otras tres personas. Además, hay ocho heridos.
Renovación millonaria y polémica entre los vecinos
El complejo Wang Fuk Court está en medio de una renovación valuada en 330 millones de dólares hongkoneses, unos 42 millones de dólares.
El edificio cuenta con 1984 viviendas y es uno de los más poblados de la zona. El proyecto ya había generado malestar entre los residentes el año pasado.
El Observatorio de Hong Kong mantenía desde el lunes una alerta roja por peligro de incendio, advirtiendo sobre el riesgo extremo de fuegos urbanos o forestales debido a la sequedad de la vegetación, el viento y la baja humedad.
Andamios de bambú bajo la lupa: antecedentes recientes
El incendio de Tai Po no es un caso aislado. En octubre pasado, un fuego en el andamiaje de la Torre Chinachem obligó a evacuar a decenas de personas y dejó cuatro hospitalizados.
En ese caso, el incendio se limitó a la fachada y no afectó el interior, pero puso en evidencia la vulnerabilidad de los andamios de bambú, muy usados en China por su bajo costo y ligereza.
Expertos señalaron entonces que las chispas de soldadura o las colillas de los cigarrillos podrían haber sido el origen del siniestro. Las autoridades detectaron materiales sueltos en la fachada y ordenaron su remoción inmediata.
Con información de TN
