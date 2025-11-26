La auditoría de 2018 de Van Cleef & Arpels detalló con precisión la vulnerabilidad del balcón de la galería de Apolo, el mismo acceso que usaron los ladrones para robar joyas valuadas en 100 millones de dólares.
Siete horas colgado: adolescente sobrevivió a un peligroso rescate en Jerusalén
El joven trepó la grúa para “ver la vista” y terminó atrapado hasta que los equipos de emergencia lograron asegurar su regreso a tierra firme.El Mundo26/11/2025
Un adolescente de 15 años vivió una verdadera pesadilla en Jerusalén: quedó atrapado durante más de siete horas en una grúa a 36 pisos de altura y fue rescatado por equipos de bomberos en una operación que mantuvo en vilo a toda la ciudad.
El insólito episodio comenzó cerca de la medianoche, cuando el chico decidió trepar la estructura para “ver la vista”, según contó él mismo a los Bomberos.
Las imágenes del rescate muestran al joven aferrado a una pequeña plataforma, suspendido en el aire y conectado apenas por los cables y el gancho de la grúa, en una posición extremadamente peligrosa sobre un edificio en construcción.
Siete horas de tensión y un final feliz
El adolescente permaneció colgado hasta la mañana, cuando un transeúnte lo vio y dio aviso a los bomberos. Los equipos de rescate llegaron rápidamente y escalaron la estructura para llegar hasta él.
Eyal Cohen, funcionario del cuerpo de bomberos, explicó que este caso se suma a otros incidentes recientes en los que jóvenes de Jerusalén fueron sorprendidos escalando edificios altos.
“Este es un incidente grave que terminó en milagro”, sostuvo Cohen, al destacar la peligrosidad de la situación y la fortuna de que el chico saliera ileso.
Según precisó Cohen al medio JNS, el chico trepó unos 100 metros alrededor de la medianoche, resbaló y fue detenido “milagrosamente” por un contrapeso.
“Gritó toda la noche”, dijo Cohen. “El reporte llegó por la mañana, y los equipos de la Estación Ha’uma lo rescataron con profesionalismo. Solo de milagro logró salir con vida”, afirmó.
“Este fue un rescate muy complejo, tanto por la gran altura como por el ángulo difícil de la grúa”, declaró el teniente comandante Shai Nehemia, comandante de la estación Ha’uma, a Channel 12 News . “Los rescatistas actuaron con discreción y profesionalismo para construir un sistema de cuerdas que permitió el acceso seguro al niño y su rescate”.
El peligro de las “hazañas” en altura
El caso reavivó la preocupación por la tendencia de algunos adolescentes a buscar adrenalina escalando estructuras peligrosas en la ciudad. Las autoridades recordaron la importancia de evitar este tipo de conductas, que pueden terminar en tragedia.
El incidente tuvo lugar en la misma torre donde un hombre de 20 años murió al caer durante una gran marcha ultraortodoxa contra el reclutamiento militar hace aproximadamente un mes, según informes de medios israelíes.
Con información de TN
