Un medio estadounidense asegura que Ucrania aceptó el plan de paz impulsado por Donald Trump y ahora se espera por la definición de Rusia. CBS News informó que un funcionario estadounidense confirmó el acuerdo.
El Tribunal Supremo de Brasil confirmó la condena a 27 años de prisión para Jair Bolsonaro
La Tribunal Supremo de Brasil concluyó el proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro y declaró firme la condena a 27 años de prisión por intentar orquestar un golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022.El Mundo25/11/2025
El proceso judicial finalizó luego de que la defensa del exmandatario de ultraderecha renunciara a presentar nuevas formas de apelaciones. El plazo para esta instancia finalizaba el lunes, después del rechazo de los primeros recursos de forma unánime por los cuatro miembros de la Primera Sala, responsable del proceso.
En paralelo, el lunes se ratificó la prisión preventiva para Bolsonaro, que días atrás había intentado dañar la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos mientras cumplía la condena con prisión domiciliaria. El juez Alexandre de Moraes tomó esta decisión al advertir un potencial riesgo de fuga. De todas formas, el expresidente argumentó que actuó en medio de un episodio de “paranoia y alucinaciones” causado por el consumo de psicofármacos.
De esta manera, aunque había cumplido los primeros 100 días de condena desde su casa, ahora el expresidente deberá completar su pena en prisión. Por el momento, no se confirmó el lugar de reclusión pero según se baraja en medios jurídicos pudiera ser la misma sede de la Policía Federal, en la que ocupa una pequeña sala de 12 metros cuadrados, o una celda especial en el Complejo Penitenciario de Papuda, ubicado también en Brasilia.
Por su parte, mientras esperaba la decisión final de la Corte, Bolsonaro le pidió al Congreso que votara una amnistía a favor de los condenados por golpismo en Brasil.
"Me pidió que insistiésemos con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado para que pongan en votación el proyecto de amnistía. Es una petición directa suya a los presidentes Hugo Motta (de la Cámara) y Davi Alcolumbre (del Senado)", afirmó el senador Flávio Bolsonaro en declaraciones a periodistas tras visitar a su padre.
Tanto la familia del líder ultraderechista como referentes del Partido Liberal (PL) aseguran que, tras el encarcelamiento de Bolsonaro y su condena, la prioridad será luchar por la votación de la amnistía en el Congreso.
El proyecto de amnistía para beneficiar a los condenados por golpismo en Brasil, principalmente a Bolsonaro, fue presentado por el PL hace dos meses a consideración del Parlamento, pero hasta ahora no ha entrado en la pauta de votaciones.
Ámbito
Maduro amenazó con revocar el derecho a tráfico a las aerolíneas que no reanuden sus serviciosEl Mundo25/11/2025
El conflicto surgió luego de que diversas empresas suspendieran sus servicios tras las alertas emitidas por EE.UU sobre los posibles riesgos que conllevaría sobrevolar el mencionado espacio aéreo.
Un nuevo informe de la ONU Mujeres y la Oficina contra las Drogas y el Delito reveló que, en 2024, unas 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas a nivel global por sus parejas o familiares, lo que equivale a una víctima cada 10 minutos.
Al menos tres personas fallecieron, dos de ellas una pareja de adultos mayores de Mendoza, en un trágico accidente frontal en la autopista Los Andes en Valparaíso, Chile.
La vocera presidencial de Bolivia, Carla Faval, cuestionó públicamente al vicepresidente Edmand Lara por haber pasado seis de sus 14 días de gestión fuera del país.
El índice de calidad del aire se ubicó hoy en 170, un nivel considerado "dañino para la salud de todos".
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.