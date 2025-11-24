El Gobierno creará la Policía Migratoria para reforzar controles en las fronteras

Con el objetivo de intensificar los controles y el patrullaje en las fronteras, el Gobierno avanzará con la creación de la Policía Migratoria, uno de los puntos contemplados en la Ley de Migraciones, y operará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

De esta manera, la nueva unidad policial reemplazará a la Gendarmería en la cobertura de seguridad en las fronteras y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en aeropuerto.

Desde la administración nacional, explicaron que esta decisión se debe a que "hace falta profesionalizar Migraciones", aseguraron fuentes oficiales consultadas por Noticias Argentinas.

Los mismos voceros señalaron que “está la decisión política” de crear esta nueva unidad para mejorar el control y los patrullajes en las fronteras, sobre todo lo relacionado al ingreso de delincuentes y delitos como el contrabando, y para eso se está trabajando en “el diseño de la estructura, la dirección y el presupuesto”.

“Hay que hacerlo inmediatamente, es un cambio cultural. Se adecuará Migraciones que sigue en la órbita de Seguridad”, enfatizaron. A partir del 10 de diciembre, la nueva titular de la cartera será Alejandra Monteoliva, cuando la actual ministra Patricia Bullrich asuma su banca en el Senado.

"Lo lógico es que Migraciones controle los pasos sino es un desperdicio. Habría reasignación de recursos. La estructura administrativa ya está armada por Migraciones", agregaron desde el Gobierno.

Según anticiparon, la Policía Migratoria estará integrada por efectivos de otras fuerzas que deberán ser capacitados para intensificar los controles en las fronteras.

En el marco de las modificaciones que está estableciendo la gestión libertaria, meses atrás, el presidente Javier Milei anunció la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) en un acto junto a Bullrich, una suerte de FBI estadounidense.