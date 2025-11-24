Se trata de la última etapa del plan de recuperación de 80 cuadras, en las avenidas Hipólito Irigoyen y San Martín. Los trabajos se realizan en media calzada para garantizar la circulación vehicular, y se estima que se extenderán durante 10 días.
La ciudad registró un 74% de ocupación y más de 9.800 arribos turísticos este fin de semana
La variada agenda cultural, deportiva y gastronómica impulsó durante el feriado un impacto económico superior a dos millones de pesos. El TC2000, con más de 50 mil asistentes, las actividades por el Día del Orgullo LGBT y por el Día del Vino fueron los grandes protagonistas de estos días.Salta24/11/2025
El Ente de Turismo de la Municipalidad de Salta informó los resultados del movimiento turístico registrado durante el fin de semana largo, que dejó un promedio de ocupación hotelera del 74%, 9.861 arribos turísticos y un impacto económico estimado en $2.796.406.485,49 para la ciudad.
Entre las propuestas más convocantes se destacó el TC2000, que reunió a más de 50 mil personas en el autódromo Martín Miguel de Güemes, consolidándose como uno de los eventos deportivos más relevantes del año. Asimismo, la ciudad vivió una amplia agenda de actividades culturales, artísticas y recreativas que atrajo a vecinos y visitantes.
Dentro de la programación se desarrolló el Festival LGBT “El Orgullo nos Une” en la Usina Cultural, junto a los encuentros deportivos “La Cancha es de Todes” y el torneo salteño diverso “Alto Orgullo”, con gran participación.
También hubo ferias artesanales, paseos gastronómicos, propuestas en museos, el teleférico y circuitos turísticos tradicionales de la capital.
En el marco del Día de la Música, vecinos y turistas disfrutaron del “Encuentro de Bandas” en el Cabildo y Plaza Alvarado, con presentaciones de la Banda de Música Municipal «25 de mayo», el Servicio Penitenciario, la Policía de Salta y el Ejército Argentino.
A estas iniciativas se sumó el “Fin de Semana Largo del Vino Argentino”, que tuvo su lanzamiento en Chicoana y se extendió hasta hoy lunes 24. En este contexto, y coincidiendo con el Día del Vino Bebida Nacional celebrado hoy, la ciudad formó parte del programa con degustaciones, catas, maridajes, intervenciones artísticas y experiencias especiales en vinotecas, bares, restaurantes y alojamientos.
"Semana sofocante en Salta”: advierten máximas de hasta 34°
Edgardo Escobar explicó que un sistema de alta presión en el Pacífico bloquea el ingreso de frentes fríos y recalienta el aire en la región. El calor persistirá hasta el sábado y no se cumplirán los criterios para declarar ola de calor.
Estudiantes de la Técnica 5 buscan sponsors para construir un nuevo auto eléctrico
Los alumnos iniciaron la fabricación de un vehículo Eco Race para competir en el certamen nacional 2026 y necesitan apoyo económico para comprar motor, baterías y materiales.
Cambios en la Legislatura: quiénes dejan su banca y quiénes continúan en Diputados
Son 30 los diputados que cierran su ciclo 2021–2025; varios lograron renovar y otros ocupan hoy cargos nacionales.
Incorporación de Diputadas y Diputados Proclamados Electos - Sesión Preparatoria
La Municipalidad comenzará la última etapa del plan de 80 cuadras con trabajos en San Martín e Yrigoyen que se extenderán por 10 días.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
En medio del impacto por la salida de Kily González, el club anunció de manera inesperada quién será el entrenador que comandará al equipo en su histórica primera participación en la Copa Libertadores. Un apellido de la casa toma el mando.
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado y este año generó un fin de semana de cuatro días. El calendario continúa con los feriados inamovibles del 8 y 25 de diciembre.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.