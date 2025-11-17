Chayanne confirmó una sexta fecha en Argentina por éxito total de ventas

Pity Álvarez confirmó su regreso: tocará el 20 de diciembre en el estadio KempesCultura & Espectáculos17/11/2025
Tras la caída de los shows en Vélez y La Plata, el músico anunció que mudará su vuelta a Córdoba y alertó por entradas falsas.
Las presentaciones del 24 y 25 de febrero, y del 1, 4 y 7 de marzo, se agotaron en tiempo récord, lo que motivó la adición del concierto del 13 de marzo.Cultura & Espectáculos17/11/2025
El ídolo puertorriqueño Chayanne demostró que su regreso a la Argentina no es un hecho menor: tras agotar cinco funciones en el Movistar Arena, se sumó una sexta fecha para su gira “Bailemos Otra Vez Tour”.
La nueva presentación está programada para el 13 de marzo de 2026 en el Estadio Vélez Sarsfield.
El anuncio llegó luego de que las entradas de las funciones del 24 y 25 de febrero, y del 1, 4 y 7 de marzo, se agotasen en tiempo récord.
La gira “Bailemos Otra Vez” no solo recorre los clásicos que consagraron a Chayanne, sino que también lleva al escenario sus canciones más recientes, entre ellas “Bailando bachata”, “Como tú y yo” y “Te amo y punto”.
El concierto promete un espectáculo enérgico, con coreografía, producción moderna y una selección que recorre tanto sus grandes éxitos —como “Torero”, “Dejaría Todo” y “Un Siglo Sin Ti”— como sus nuevos hits.
Chayanne vuelve a demostrar por qué sigue siendo un referente ineludible del pop latino.
Con información de Noticias Argentinas
Los hermanos Liam y Noel Gallagher no solo hicieron vibrar a sus fans con éxitos como “Wonderwall”, sino que protagonizaron un momento inolvidable al abrazarse sobre el escenario y homenajear a Diego Maradona.
La artista plástica salteña Andrea Érica Lusvarghi fue seleccionada para participar en la prestigiosa Feria Internacional de Arte de Qatar (QIAF), un evento que reúne a exponentes de todo el mundo.
Debía llevarse a cabo ayer pero fue reprogramada por cuestiones climáticas. El escenario será la plaza Güemes, el 18 de noviembre, de 17 a 20, donde habrá más de 6 mil libros para todos los gustos. Se espera una gran convocatoria como en las ediciones anteriores.
Comentarios cruzados, ironías en vivo y una despedida sin invitación marcaron un quiebre en la convivencia del ciclo y revelaron una interna que venía creciendo desde hace semanas.
Los artistas porteños, que vencieron a figuras como Bad Bunny en categorías compartidas, consolidaron su posición como referentes de la nueva ola argentina con una actuación innovadora que generó millones de interacciones en redes sociales.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
El equipo mendocino terminó penúltimo en la tabla anual con 29 puntos, y desciende junto a San Martín de San Juan. Deportivo Riestra celebra, ya que el empate le asegura prácticamente su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.
Ariel Arias se convirtió en el nuevo intendente de Morillo al obtener más del 44% de los votos, en una elección que puso fin a más de un año de intervención municipal.
El partido entre Deportivo Madryn y Morón por la semifinal del Reducido de la Primera Nacional terminó en una batalla campal y represión policial. Apenas sonó el pitazo final, se desató una gresca generalizada entre ambos planteles.