Chayanne confirmó una sexta fecha en Argentina por éxito total de ventas

Las presentaciones del 24 y 25 de febrero, y del 1, 4 y 7 de marzo, se agotaron en tiempo récord, lo que motivó la adición del concierto del 13 de marzo.

El ídolo puertorriqueño Chayanne demostró que su regreso a la Argentina no es un hecho menor: tras agotar cinco funciones en el Movistar Arena, se sumó una sexta fecha para su gira “Bailemos Otra Vez Tour”. 

La nueva presentación está programada para el 13 de marzo de 2026 en el Estadio Vélez Sarsfield. 

El anuncio llegó luego de que las entradas de las funciones del 24 y 25 de febrero, y del 1, 4 y 7 de marzo, se agotasen en tiempo récord.  

La gira “Bailemos Otra Vez” no solo recorre los clásicos que consagraron a Chayanne, sino que también lleva al escenario sus canciones más recientes, entre ellas “Bailando bachata”, “Como tú y yo” y “Te amo y punto”.

El concierto promete un espectáculo enérgico, con coreografía, producción moderna y una selección que recorre tanto sus grandes éxitos —como “Torero”, “Dejaría Todo” y “Un Siglo Sin Ti”— como sus nuevos hits. 

Chayanne vuelve a demostrar por qué sigue siendo un referente ineludible del pop latino.

Con información de Noticias Argentinas

