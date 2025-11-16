Debía llevarse a cabo ayer pero fue reprogramada por cuestiones climáticas. El escenario será la plaza Güemes, el 18 de noviembre, de 17 a 20, donde habrá más de 6 mil libros para todos los gustos. Se espera una gran convocatoria como en las ediciones anteriores.
Obra de artista salteña viaja a Feria Internacional de Arte de Qatar
La artista plástica salteña Andrea Érica Lusvarghi fue seleccionada para participar en la prestigiosa Feria Internacional de Arte de Qatar (QIAF), un evento que reúne a exponentes de todo el mundo.Cultura & Espectáculos16/11/2025
La artista plástica salteña Andrea Érica Lusvarghi fue seleccionada para participar en la Feria Internacional de Arte de Qatar (QIAF), un evento que reúne a creadoras y creadores de diversos países. Su obra viajará este 17 de noviembre hacia el país asiático, acompañada por la representante y embajadora de QIAF en Argentina, la artista cordobesa Claudia Pérez.
Lusvarghi, de 58 años, comenzó su recorrido artístico durante los 24 años que residió en la provincia del Chubut, donde se inició en la pintura al óleo y la acuarela junto a la artista Laly Zúñiga de Gibbon. En esa misma provincia obtuvo el título de Psicóloga Social por la Fundación Tehuelche.
Durante la pandemia decidió profundizar su formación y estudió el Profesorado de Artes Plásticas en la Academia Buenos Aires, donde se graduó. Más tarde completó la carrera de Técnica Superior en Arteterapia en la Organización Mundial de la Salud Pública, integrando así sus dos vocaciones: el arte y la psicología social.
Hace tres años regresó a Salta, donde abrió su propio taller, espacio en el que produce sus obras y dicta clases. Realizó tres muestras en la provincia: una en la Biblioteca Municipal de San Lorenzo y dos en la Biblioteca Provincial de Salta, presentando producciones personales y trabajos de sus alumnos. Además, dos de sus estudiantes participaron en un concurso internacional en Taiwán, obteniendo menciones especiales.
La Feria Internacional de Arte de Qatar se llevará a cabo en diciembre y contará con la presencia de artistas de distintas latitudes, consolidándose como un importante espacio de intercambio cultural y visibilización del arte contemporáneo.
Comentarios cruzados, ironías en vivo y una despedida sin invitación marcaron un quiebre en la convivencia del ciclo y revelaron una interna que venía creciendo desde hace semanas.
El dúo Ca7riel & Paco Amoroso se coronó con cinco Latin Grammy, incluyendo Mejor Álbum PopCultura & Espectáculos14/11/2025
Los artistas porteños, que vencieron a figuras como Bad Bunny en categorías compartidas, consolidaron su posición como referentes de la nueva ola argentina con una actuación innovadora que generó millones de interacciones en redes sociales.
Rotondo en Salta: “Me sorprendí por el grado de malvinización que hay, el conocimiento y el interés”Cultura & Espectáculos13/11/2025
El corresponsal de guerra en Malvinas visita Salta con un amplio itinerario en el que conversar sobre su experiencia y difunde material inédito de la Guerra. Las actividades se extienden hasta el miércoles 19.
Salta celebrará sus raíces con el festival gratuito “Orgullo de ser tradición, historia y canción” este sábado 15 de noviembre a partir de las 17:30 en el Parque de la Familia.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores en un comunicado.
Oasis vuelve a Argentina con dos shows en River y un guiño especial para sus fansCultura & Espectáculos12/11/2025
La banda británica se presentará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, en el marco de su gira Live ’25. En la previa, los Gallagher homenajearon al público argentino con afiches de sus recitales históricos.
“Síndrome de Estocolmo político”: una lectura sobre el triunfo de Milei
El politólogo salteño Christian Höy, docente en la Universidad de Praga, analizó el triunfo de Javier Milei y habló de un “vínculo emocional con el castigo” como motor del voto.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) confirmó que cinco o seis empresas fueron alcanzadas por el fuego en Ezeiza, entre ellas Chemotécnica e Iron Mountain.
Epidemia en Cuba: Estiman que cerca del 30% de la población se infectó con dengue o chikungunyaEl Mundo15/11/2025
La epidemia ha provocado la cancelación de actividades clave como partidos de la Serie Nacional de Béisbol y funciones del Ballet Nacional.