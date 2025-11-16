Obra de artista salteña viaja a Feria Internacional de Arte de Qatar

La artista plástica salteña Andrea Érica Lusvarghi fue seleccionada para participar en la Feria Internacional de Arte de Qatar (QIAF), un evento que reúne a creadoras y creadores de diversos países. Su obra viajará este 17 de noviembre hacia el país asiático, acompañada por la representante y embajadora de QIAF en Argentina, la artista cordobesa Claudia Pérez.

Lusvarghi, de 58 años, comenzó su recorrido artístico durante los 24 años que residió en la provincia del Chubut, donde se inició en la pintura al óleo y la acuarela junto a la artista Laly Zúñiga de Gibbon. En esa misma provincia obtuvo el título de Psicóloga Social por la Fundación Tehuelche.

Durante la pandemia decidió profundizar su formación y estudió el Profesorado de Artes Plásticas en la Academia Buenos Aires, donde se graduó. Más tarde completó la carrera de Técnica Superior en Arteterapia en la Organización Mundial de la Salud Pública, integrando así sus dos vocaciones: el arte y la psicología social.

Hace tres años regresó a Salta, donde abrió su propio taller, espacio en el que produce sus obras y dicta clases. Realizó tres muestras en la provincia: una en la Biblioteca Municipal de San Lorenzo y dos en la Biblioteca Provincial de Salta, presentando producciones personales y trabajos de sus alumnos. Además, dos de sus estudiantes participaron en un concurso internacional en Taiwán, obteniendo menciones especiales.

La Feria Internacional de Arte de Qatar se llevará a cabo en diciembre y contará con la presencia de artistas de distintas latitudes, consolidándose como un importante espacio de intercambio cultural y visibilización del arte contemporáneo.