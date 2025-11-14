Comentarios cruzados, ironías en vivo y una despedida sin invitación marcaron un quiebre en la convivencia del ciclo y revelaron una interna que venía creciendo desde hace semanas.
Reprograman la Suelta de Libros para el próximo martes
Debía llevarse a cabo ayer pero fue reprogramada por cuestiones climáticas. El escenario será la plaza Güemes, el 18 de noviembre, de 17 a 20, donde habrá más de 6 mil libros para todos los gustos. Se espera una gran convocatoria como en las ediciones anteriores.Cultura & Espectáculos14/11/2025
La Municipalidad de Salta organiza una nueva Suelta de Libros, la cual será la 5ta edición, que se llevará a cabo el próximo martes. Si bien estaba pensando para el jueves, fue reprogramada por cuestiones climáticas.
El escenario será la plaza Güemes, de 17 a 20, donde habrá más de 6 mil libros para todos los gustos. Se espera una gran convocatoria como en las ediciones anteriores.
«Esperamos que muchas personas se acerquen y aprovechen. Recomendamos que lleguen temprano para elegir los mejores ejemplares. Los que se acerquen pasarán una gran jornada», dijo Lourdes Roldán, subsecretaria de Paseos de Compra.
Los libros que se recolectaron fueron producto de la donación de los vecinos y, en esta oportunidad, de la colaboración de la Biblioteca Provincial Victorino de la Plaza. Se sumó también el escritor Eduardo Ceballos, quien no sólo soltará libros de su autoría sino que acompañará la jornada.
Las personas que asistan podrán llevarse 3 libros por persona en principio, aunque este número puede cambiar de acuerdo a la demanda. Se recomienda llegar temprano para acceder a los mejores ejemplares.
Hay libros nuevos y usados: literatura clásica, moderna, libros de manualidades y oficios, apuntes universitarios de las carreras de comunicación, antropología, historia, psicopedagogía, medicina, enfermería, abogacía, agronomía, entre otras. Textos de primaria, secundaria, libros infantiles, literatura en japonés, alemán, inglés, hebreo, y más.
Para la Municipalidad la Suelta es muy importante, ya que fortalece lazos en la comunidad y democratiza el acceso a libros de todo tipo.
El dúo Ca7riel & Paco Amoroso se coronó con cinco Latin Grammy, incluyendo Mejor Álbum PopCultura & Espectáculos14/11/2025
Los artistas porteños, que vencieron a figuras como Bad Bunny en categorías compartidas, consolidaron su posición como referentes de la nueva ola argentina con una actuación innovadora que generó millones de interacciones en redes sociales.
Rotondo en Salta: “Me sorprendí por el grado de malvinización que hay, el conocimiento y el interés”Cultura & Espectáculos13/11/2025
El corresponsal de guerra en Malvinas visita Salta con un amplio itinerario en el que conversar sobre su experiencia y difunde material inédito de la Guerra. Las actividades se extienden hasta el miércoles 19.
Salta celebrará sus raíces con el festival gratuito “Orgullo de ser tradición, historia y canción” este sábado 15 de noviembre a partir de las 17:30 en el Parque de la Familia.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores en un comunicado.
El 12 de noviembre, la colombiana sorprendió con el estreno de la nueva melodía y el videoclip que la acompaña en YouTube, donde se la puede ver luciendo un atuendo similar al que usa su personaje en la película.
En Alpine: bajo rendimiento, robo en la sede y sospechas de espionaje en la Fórmula 1Deportes13/11/2025
La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon
Ruptura peronista: Jalil evalúa sacar a Catamarca del bloque y formar una bancada federal con Sáenz y JaldoPolítica13/11/2025
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, espera el resultado de la reunión entre Sáenz y Santilli para definir si sus cuatro diputados rompen el bloque peronista y se unen a una nueva bancada federal.
Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.
El ministro del Interior se reunirá hoy con Alfredo Cornejo y mañana con Rolando Figueroa. Busca acordar con gobernadores el Presupuesto y reformas clave antes del debate en el Congreso.