Reprograman la Suelta de Libros para el próximo martes

La Municipalidad de Salta organiza una nueva Suelta de Libros, la cual será la 5ta edición, que se llevará a cabo el próximo martes. Si bien estaba pensando para el jueves, fue reprogramada por cuestiones climáticas.

El escenario será la plaza Güemes, de 17 a 20, donde habrá más de 6 mil libros para todos los gustos. Se espera una gran convocatoria como en las ediciones anteriores.

«Esperamos que muchas personas se acerquen y aprovechen. Recomendamos que lleguen temprano para elegir los mejores ejemplares. Los que se acerquen pasarán una gran jornada», dijo Lourdes Roldán, subsecretaria de Paseos de Compra.

Los libros que se recolectaron fueron producto de la donación de los vecinos y, en esta oportunidad, de la colaboración de la Biblioteca Provincial Victorino de la Plaza. Se sumó también el escritor Eduardo Ceballos, quien no sólo soltará libros de su autoría sino que acompañará la jornada.

Las personas que asistan podrán llevarse 3 libros por persona en principio, aunque este número puede cambiar de acuerdo a la demanda. Se recomienda llegar temprano para acceder a los mejores ejemplares.

Hay libros nuevos y usados: literatura clásica, moderna, libros de manualidades y oficios, apuntes universitarios de las carreras de comunicación, antropología, historia, psicopedagogía, medicina, enfermería, abogacía, agronomía, entre otras. Textos de primaria, secundaria, libros infantiles, literatura en japonés, alemán, inglés, hebreo, y más.

Para la Municipalidad la Suelta es muy importante, ya que fortalece lazos en la comunidad y democratiza el acceso a libros de todo tipo.