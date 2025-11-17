El presidente ucraniano busca sistemas antimisiles y más apoyo militar en medio de una nueva ola de ataques rusos con drones y misiles.
Elecciones en Chile: Jara y Kast van a un balotaje tras una votación muy ajustada
La candidata oficialista obtuvo el 26,6% y el republicano 24,19%, por lo que definirán la presidencia el 14 de diciembre. La centroderecha ya se encolumnó detrás de Kast.El Mundo17/11/2025
La candidata del oficialismo chileno Jeannete Jara se impuso en las elecciones presidenciales por escaso margen sobre el republicano José Antonio Kast, por lo que ambos se enfrentarán en el balotaje.
La contienda está prevista para el próximo 14 de diciembre, cuando se conocerá quién es el sucesor del actual mandatario Gabriel Boric.
Con el 71,1% de las mesas escrutadas, la postulante oficialista alcanzaba el 26,6 por ciento de los votos, mientras que Kast llegaba al 24,19.
En tanto, en tercer lugar se ubicó Franco Parisi, del Partido de la Gente, con 19,2 por ciento de los votos.
En los siguientes puestos se ubican Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami, y Eduardo Artés.
Matthei fue la primera en reconocer la derrota y adelantó su respaldo a Kast para la segunda vuelta electoral.
“Vamos al comando de José Antonio Kast para felicitarlo”, sostuvo Matthei en una declaración pública tras conocerse los primeros resultados oficiales.
Káiser también se expresó en ese sentido y confirmó su acompañamiento al republicano, que se perfila como favorita para quedarse con la victoria.
Jara pidió "cuidar la democracia
La ex ministra de Trabajo agradeció el respaldo en las elecciones y llamó a “cuidar la democracia”.
“Estoy dando la cara y les agradezco que nos acompañen dando un mensaje potente, de esperanza y futuro para el país. Creo que Chile es un país grande y no lo podemos olvidar, no dejemos que nos haga creer que no lo somos”, resaltó.
Y enfatizó: “Nuestra patria va a seguir creciendo con todos y todas. La democracia hay que cuidarla y valorarla para que se ponga en riesgo”.
Kast llamó a la unidad de la centroderecha
El candidato republicano llamó a un acuerdo de centroderecha de cara al balotaje del 14 de diciembre, cuando enfrentará a Jara.
El dirigente de derecha salió segundo en las elecciones de este domingo y, tras celebrar el ingreso a la segunda vuelta, hizo un llamado a “la unidad con los distintos equipos de la centroderecha”.
Según dijo, juntos podrán “recuperar y reconstruir la patria”, al hablar tras conocerse los resultados oficiales.
“Chile es mas importante que los partidos y que las personas. Podemos haber tenido diferencias pero no tiene comparación con lo que tenemos en frente: un muy mal gobierno, tal vez el peor de la historia”, subrayó Kast.
Además, tras recibir el respaldo de los candidatos de derecha Matthei y Káiser, enfatizótXR+Pg : “Reconstruiremos nuestro país”.
Con información de Noticias Argentinas
El primero de seis vuelos arribó a La Habana con alimentos y artículos básicos para los damnificados; más donativos llegarán por mar en los próximos días.
La resolución se suma a ataques marítimos recientes y genera preocupación regional sobre el impacto político y militar de la medida.
Maduro pidió “paz” cantando “Imagine” mientras EE.UU. intensifica su ofensiva antidrogasEl Mundo17/11/2025
Washington destruyó otra embarcación con presuntos “narcoterroristas” y movilizó al USS Gerald R. Ford, en una operación ordenada por el Gobierno de Donald Trump.
El “No” se impuso en las cuatro preguntas impulsadas por el Gobierno, desde las bases militares extranjeras hasta la Asamblea Constituyente. Noboa aceptó el resultado y dijo que respetará la voluntad popular.
La tecnológica anunció que, a partir de 2026, el "impacto impulsado por IA" será un criterio clave para la evaluación de sus empleados. Meta busca acelerar su transición a un futuro "nativo en IA".
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Epidemia en Cuba: Estiman que cerca del 30% de la población se infectó con dengue o chikungunyaEl Mundo15/11/2025
La epidemia ha provocado la cancelación de actividades clave como partidos de la Serie Nacional de Béisbol y funciones del Ballet Nacional.
Morillo define este domingo a su próximo intendente
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla desde las 18 de este domingo hasta mañana a las 6, con lluvias intensas y ráfagas fuertes en múltiples departamentos.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.