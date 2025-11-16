Sáenz ratificó su compromiso con una Argentina federal

El gobernador Gustavo Sáenz reafirmó junto a diputados nacionales su compromiso con una Argentina verdaderamente federal, basada en la igualdad de oportunidades para todos los argentinos.

Política16/11/2025Ivana ChañiIvana Chañi

saenz y diputados de coherencia

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó un encuentro junto a los diputados nacionales del bloque Coherencia, Oscar Zago, Carlos D’Alessandro y Gerardo González, donde reiteró la necesidad de construir una Argentina verdaderamente federal.

Sáenz destacó que el interior del país “merece las mismas oportunidades que cualquier gran centro urbano”, subrayando la importancia de avanzar en políticas que equilibren el desarrollo y garanticen igualdad de condiciones para todos los argentinos, sin importar su lugar de nacimiento.

El mandatario salteño señaló que desde Salta se impulsa una agenda que busca fortalecer el federalismo, honrando el legado de Güemes y el rol histórico de la provincia en la defensa de la Patria.

