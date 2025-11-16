Sáenz ratificó su compromiso con una Argentina federal

Morillo define este domingo a su próximo intendente
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
El gobernador Gustavo Sáenz reafirmó junto a diputados nacionales su compromiso con una Argentina verdaderamente federal, basada en la igualdad de oportunidades para todos los argentinos.Política16/11/2025Ivana Chañi
El gobernador Gustavo Sáenz encabezó un encuentro junto a los diputados nacionales del bloque Coherencia, Oscar Zago, Carlos D’Alessandro y Gerardo González, donde reiteró la necesidad de construir una Argentina verdaderamente federal.
Sáenz destacó que el interior del país “merece las mismas oportunidades que cualquier gran centro urbano”, subrayando la importancia de avanzar en políticas que equilibren el desarrollo y garanticen igualdad de condiciones para todos los argentinos, sin importar su lugar de nacimiento.
El mandatario salteño señaló que desde Salta se impulsa una agenda que busca fortalecer el federalismo, honrando el legado de Güemes y el rol histórico de la provincia en la defensa de la Patria.
El ministro del Interior, Diego Santilli, confirmó que el Ejecutivo definirá en Gabinete la propuesta de reforma laboral para luego iniciar una ronda de diálogo en el Congreso.
El físico Diego Hurtado (CONICET) criticó el plan de privatizar Nucleoeléctrica Argentina S.A, tildándolo de "escándalo de entrega de recursos". Hurtado, quien fue vicepresidente de la CNEA, defendió al sector como "superavitario" y estratégico.
El politólogo salteño Christian Höy, docente en la Universidad de Praga, analizó el triunfo de Javier Milei y habló de un “vínculo emocional con el castigo” como motor del voto.
El abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Kirchner, amenazó directamente al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei ("Voy por vos y por tu hermana") tras la citación a indagatoria del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.
El presidente Javier Milei desmintió categóricamente las versiones periodísticas sobre una supuesta eliminación del monotributo, calificándolas como "mentiras y operaciones de delincuentes".
