Salta celebrará sus raíces con el festival gratuito “Orgullo de ser tradición, historia y canción” este sábado 15 de noviembre a partir de las 17:30 en el Parque de la Familia.
Rotondo en Salta: “Me sorprendí por el grado de malvinización que hay, el conocimiento y el interés”
El corresponsal de guerra en Malvinas visita Salta con un amplio itinerario en el que conversar sobre su experiencia y difunde material inédito de la Guerra. Las actividades se extienden hasta el miércoles 19.Cultura & Espectáculos13/11/2025
Eduardo Anibal Rotondo, corresponsal de guerra en Malvinas, visita en Salta para difundir material inédito de la guerra en las islas y contar todo lo que se vivió en carne propia en aquel abril de 1982. El itinerario incluye visita a instituciones educativas y charlas abiertas al público. Se extiende hasta el domingo 16.
“La idea es malvinizar y la verdad es que me sorprendí por el grado de malvinización que hay en Salta. No lo encontré en otras provincias. Yo no pensaba que iban a tener tanta difusión, me llamó la atención, cada vez que voy a una escuela, el conocimiento y el interés de los chicos”, expresó.
En sus charlas, Rotondo incluyen fotografías y videos que tomó durante el conflicto bélico y que se complementan con un libro publicado en el 2023 en el que, además de fotografías, incluye 56 videoclips.
“Este libro, creo que fue el primero al menos en cuanto al tema Malvinas, que tiene código QR. No es ver la imagen de lo que yo escribí en el capítulo, sino es sentir la imagen, porque una cosa es contar la noche y cómo los barcos británicos atacaban permanentemente para que los soldados no pudieran dormir, y otra es cerrar los ojos y escuchar el sonido”, expresó.
El itinerario de actividades comenzó el martes y se extiende hasta el Miércoles 19 de noviembre. El viernes 14 a las 9 horas brindará una charla abierta en el CCM, el lunes visitará el Regimiento de Infantería de Monte 28, el martes viajará a Tartagal y el miércoles culminará con una misa aniversario de Infantería de Marina Argentina en la Iglesia San Francisco.
Rotondo relató que en los `70 trabaja para una agencia de noticias como corresponsal de guerra, cubriendo hechos en Centroamérica, y que en el ‘82 lo convocan a Argentina.
“El 2 de abril pasó, me dijeron viaja para el sur y fíjate si podés cruzar. Entré tres veces a Malvina, la última me quedé hasta el 16 de junio. El 15 saqué fotografías a los británicos y cuando volví al hotel, me estaban buscando”, recordó.
Aferrado a su vocación como reportero gráfico, Rotondo buscó salvar el material inédito tratando de sacarlo de las islas en un lanchón que trasladaba soldados heridos. Ante la rigurosidad del control médico-y con la complicidad del Capitán del navío- se aventuró a subir escalando una red, en el instante en que el lanchón zarpó de tierra.
“Hasta el 15 de junio yo era un ‘kelpers’ más, la hostilidad era fuerte, vestía la misma campera y trataba de no hablar” dijo y agregó “Logré subir, pero sobre todo lo que logré es mantener el material que ni los británicos lo tienen”.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores en un comunicado.
El 12 de noviembre, la colombiana sorprendió con el estreno de la nueva melodía y el videoclip que la acompaña en YouTube, donde se la puede ver luciendo un atuendo similar al que usa su personaje en la película.
Oasis vuelve a Argentina con dos shows en River y un guiño especial para sus fansCultura & Espectáculos12/11/2025
La banda británica se presentará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, en el marco de su gira Live ’25. En la previa, los Gallagher homenajearon al público argentino con afiches de sus recitales históricos.
La espera terminó: Shakira regresa a Córdoba después de más de diez añosCultura & Espectáculos12/11/2025
La cantante actuará el 14 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes, con una producción internacional valuada en más de 50 millones de dólares.
Revelan tráiler de ’Toy Story 5’ con nuevo personaje tecnológico que amenazará a Woody y BuzzCultura & Espectáculos11/11/2025
La quinta película de la franquicia confirmó cuál será su nuevo villano y contará con el regreso de todos los protagonistas.
Oasis vuelve a Argentina con dos shows en River y un guiño especial para sus fansCultura & Espectáculos12/11/2025
La banda británica se presentará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, en el marco de su gira Live ’25. En la previa, los Gallagher homenajearon al público argentino con afiches de sus recitales históricos.
Las tres marcas denunciaron en la misma fecha a un ciudadano peruano por importar al país calzado con logotipos falsos de las marcas. Indecopi dio la razón a las empresas.
Este miércoles 12 de noviembre, las diferentes alternativas de inversión en pesos actualizaron sus Tasas Nominales Anuales (TNA). A continuación, el detalle de cuánto están pagando las billeteras virtuales y los plazos fijos en Argentina.
El Ejecutivo formalizará la primera convocatoria desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto en Diputados. Confían en la capacidad de articulación de Bullrich en Senadores para impulsar los cambios en el régimen de trabajo.
Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.