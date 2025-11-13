De qué murió Jorge Lorenzo, el recordado actor de “El Marginal"

A sus 66 años, el actor argentino Jorge Lorenzo falleció este miércoles 12 de noviembre. Con una amplia trayectoria en televisión, cine y teatro, el artista había alcanzado gran popularidad por sus participaciones en “El Marginal”, “En el barro” y “ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza)”.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado en sus redes sociales: “Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”.

El rol que lo catapultó en la fama fue su personaje de "Capece" en El Marginal, el guardia cárcel y mano derecha del director del Penal de San Onofre, Sergio Antín, interpretado por Gerardo Romano. Pero además tuvo participaciones en series exitosas como "Casi Ángeles", "Son amores", "Costumbres argentinas", "Soy Gitano", "099 Central", "Alma Pirata" y "Rincón de Luz".

De qué murió Jorge Lorenzo

En declaraciones a la prensa, la amiga del actor Natalia Bocca mencionó que Lorenzo estuvo sufriendo complicaciones en su salud en el último tiempo.

“Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco. Pero luego se fue complicando con un tema respiratorio”, detalló.

Con información de Noticias Argentinas