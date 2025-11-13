La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores en un comunicado.
Música, danza y tradiciones en el Parque de la Familia este sábado
Salta celebrará sus raíces con el festival gratuito “Orgullo de ser tradición, historia y canción” este sábado 15 de noviembre a partir de las 17:30 en el Parque de la Familia.Cultura & Espectáculos13/11/2025
El Parque de la Familia será escenario de una nueva jornada cultural abierta a la comunidad. Este sábado 15 de noviembre, desde las 17:30, la Plaza de Emprendedores recibirá a vecinos y visitantes para compartir una tarde llena de música, baile y folclore en el marco del Festival “Orgullo de ser tradición, historia y canción”.
Durante la jornada se presentarán academias de canto y danzas folclóricas, además de artistas en vivo que aportarán todo el color y la alegría de la cultura popular salteña. Será una oportunidad para reafirmar nuestras raíces y disfrutar de un encuentro familiar al aire libre, en uno de los espacios recreativos más elegidos por la comunidad.
La entrada será libre y gratuita, y se invita al público a asistir con reposera y mate para compartir una tarde distinta, celebrando lo que nos une; la música, la historia y nuestras tradiciones.
El evento es organizado por el Parque de la Familia y Redes del Sudeste, con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deportes.
El 12 de noviembre, la colombiana sorprendió con el estreno de la nueva melodía y el videoclip que la acompaña en YouTube, donde se la puede ver luciendo un atuendo similar al que usa su personaje en la película.
La espera terminó: Shakira regresa a Córdoba después de más de diez añosCultura & Espectáculos12/11/2025
La cantante actuará el 14 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes, con una producción internacional valuada en más de 50 millones de dólares.
Revelan tráiler de ’Toy Story 5’ con nuevo personaje tecnológico que amenazará a Woody y BuzzCultura & Espectáculos11/11/2025
La quinta película de la franquicia confirmó cuál será su nuevo villano y contará con el regreso de todos los protagonistas.
Con novedades en las premiaciones, lanzan el Concurso Provincial de Literatura 2025Cultura & Espectáculos11/11/2025
Para la categoría tradicional se podrá participar con poesías, ensayos y literatura infanto-juvenil. Se incorporarán las categorías Premio Estímulo para iniciantes y El Gran Premio dotando con $1.000.000. El lanzamiento oficial será este miércoles 12 de noviembre.
Oasis vuelve a Argentina con dos shows en River y un guiño especial para sus fansCultura & Espectáculos12/11/2025
La banda británica se presentará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, en el marco de su gira Live ’25. En la previa, los Gallagher homenajearon al público argentino con afiches de sus recitales históricos.
