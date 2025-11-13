Música, danza y tradiciones en el Parque de la Familia este sábado

Salta celebrará sus raíces con el festival gratuito “Orgullo de ser tradición, historia y canción” este sábado 15 de noviembre a partir de las 17:30 en el Parque de la Familia.

Cultura & Espectáculos13/11/2025

parque-de-la-familia-1

El Parque de la Familia será escenario de una nueva jornada cultural abierta a la comunidad. Este sábado 15 de noviembre, desde las 17:30, la Plaza de Emprendedores recibirá a vecinos y visitantes para compartir una tarde llena de música, baile y folclore en el marco del Festival “Orgullo de ser tradición, historia y canción”.

Durante la jornada se presentarán academias de canto y danzas folclóricas, además de artistas en vivo que aportarán todo el color y la alegría de la cultura popular salteña. Será una oportunidad para reafirmar nuestras raíces y disfrutar de un encuentro familiar al aire libre, en uno de los espacios recreativos más elegidos por la comunidad.

104916-suspenden-juegos-de-azar-ilegales-en-el-carrilDesmantelan bingo no autorizado en El Carril

La entrada será libre y gratuita, y se invita al público a asistir con reposera y mate para compartir una tarde distinta, celebrando lo que nos une; la música, la historia y nuestras tradiciones.

El evento es organizado por el Parque de la Familia y Redes del Sudeste, con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deportes.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail