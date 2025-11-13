Salta celebrará sus raíces con el festival gratuito “Orgullo de ser tradición, historia y canción” este sábado 15 de noviembre a partir de las 17:30 en el Parque de la Familia.
Shakira lanzó “Zoo”, su nueva canción para la película Zootopia 2
El 12 de noviembre, la colombiana sorprendió con el estreno de la nueva melodía y el videoclip que la acompaña en YouTube, donde se la puede ver luciendo un atuendo similar al que usa su personaje en la película.Cultura & Espectáculos13/11/2025
Shakira vuelve a aparecer en escena musical con el lanzamiento de “Zoo”, su más reciente sencillo, que también será el tema principal de la película de Disney, Zootopia 2. La artista vuelve a ponerse en la piel de Gazelle, una superestrella pop dentro de la ciudad de Zootopia.
El 12 de noviembre, la colombiana sorprendió con el estreno de la nueva melodía y el videoclip que la acompaña en YouTube, donde se la puede ver luciendo un atuendo similar al que usa su personaje en la película.
Si bien la canción está pensada para niños, contiene el estilo bailable que caracteriza a la barranquillera, capturando de manera perfecta el estilo de “Zoo” civilizado, como en el universo de Zootopia.
Además, la letra de la melodía fusiona frases en inglés y en español, por lo que puede ser disfrutada por una amplia gama de personas.
Letra en español de ‘Zoo’
Vamos, levántate
Somos salvajes, no se nos puede domar
Y estamos convirtiendo la pista en
Un zoológico, uh, uh, uh
Hop-ah, hop-ah
Vivimos en un mundo loco, atrapados en la rutina
La jungla de cemento a veces es pura locura
Tú y yo juntos al final de un día salvaje
No lo guardes todo dentro, libera tu energía
Hey, oh-ayy, la única razón por la que estamos aquí es para celebrar
En un lugar donde cualquiera puede ser lo que quiera
Aférrate a este momento, no dejes que se esfume
Baby, deja que la música siga sonando
Vamos, levántate
Somos salvajes, no se nos puede domar
Y estamos convirtiendo la pista en
Un zoológico, uh, uh, uh
Vamos, sigue el ritmo
Diviértete si estás listo para jugar
Y estamos convirtiendo la pista en
Un zoológico, uh, uh, uh
Vivimos en tiempos intensos, sin chance de enfriar
Siempre confinados, ¿qué vamos a hacer ahora?
Todo se trata de encontrar el amor, a veces difícil de hallar
Pero cuando se trata de nosotros, siempre es un buen momento
Hey, oh-ayy, la única razón por la que estamos aquí es para celebrar
En un lugar donde cualquiera puede ser lo que quiera
Aférrate a este momento, no dejes que se esfume
Baby, deja que la música siga sonando
Vamos, levántate
Somos salvajes, no se nos puede domar
Y estamos convirtiendo la pista en
Un zoológico, uh, uh, uh
Vamos, sigue el ritmo
Diviértete si estás listo para jugar
Y estamos convirtiendo la pista en
Un zoológico, uh, uh, uh
Te llevaré más alto, te llevaré más alto
No se nos puede domar, baby, te llevaré más alto
Te llevaré más alto, te llevaré más alto
No se nos puede domar, baby, te llevaré más alto
Es una fiesta que sube como la espuma
Por ti iré hasta la luna y de regreso
Es una fiesta que sube como la espuma
Por ti iré hasta la luna y de regreso
Vamos, levántate
Somos salvajes, no se nos puede domar
Y estamos convirtiendo la pista en
Un zoológico, uh, uh, uh
Vamos, sigue el ritmo
Diviértete si estás listo para jugar
Y estamos convirtiendo la pista en
Un zoológico, uh, uh, uh
Vamos, levántate
Somos salvajes, no se nos puede domar
Y estamos convirtiendo la pista en
Un zoológico, uh, uh, uh
Vamos, sigue el ritmo
Diviértete si estás listo para jugar
Y estamos convirtiendo la pista en
Un zoológico, uh, uh, uh.
Con información de Noticias Argentinas
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores en un comunicado.
Oasis vuelve a Argentina con dos shows en River y un guiño especial para sus fansCultura & Espectáculos12/11/2025
La banda británica se presentará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, en el marco de su gira Live ’25. En la previa, los Gallagher homenajearon al público argentino con afiches de sus recitales históricos.
La espera terminó: Shakira regresa a Córdoba después de más de diez añosCultura & Espectáculos12/11/2025
La cantante actuará el 14 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes, con una producción internacional valuada en más de 50 millones de dólares.
Revelan tráiler de ’Toy Story 5’ con nuevo personaje tecnológico que amenazará a Woody y BuzzCultura & Espectáculos11/11/2025
La quinta película de la franquicia confirmó cuál será su nuevo villano y contará con el regreso de todos los protagonistas.
Con novedades en las premiaciones, lanzan el Concurso Provincial de Literatura 2025Cultura & Espectáculos11/11/2025
Para la categoría tradicional se podrá participar con poesías, ensayos y literatura infanto-juvenil. Se incorporarán las categorías Premio Estímulo para iniciantes y El Gran Premio dotando con $1.000.000. El lanzamiento oficial será este miércoles 12 de noviembre.
Una avería en el sistema de transmisión provocó la salida de todas las generadoras eléctricas y causó caos en Santo Domingo, donde el metro y el teleférico debieron ser evacuados.
Oasis vuelve a Argentina con dos shows en River y un guiño especial para sus fansCultura & Espectáculos12/11/2025
La banda británica se presentará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, en el marco de su gira Live ’25. En la previa, los Gallagher homenajearon al público argentino con afiches de sus recitales históricos.
Los gremios reclaman que se cumpla con los aumentos salariales previstos por la ley y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID), suspendido por el Ejecutivo.
Las tres marcas denunciaron en la misma fecha a un ciudadano peruano por importar al país calzado con logotipos falsos de las marcas. Indecopi dio la razón a las empresas.
Este miércoles 12 de noviembre, las diferentes alternativas de inversión en pesos actualizaron sus Tasas Nominales Anuales (TNA). A continuación, el detalle de cuánto están pagando las billeteras virtuales y los plazos fijos en Argentina.