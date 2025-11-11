La cantante británica Dua Lipa causó un revuelo en el barrio porteño de Palermo al salir a cenar en el restaurante El Preferido después del partido entre Boca y River, donde saludó sonriente a la multitud de fanáticos que se agolpó en el lugar.
Musk alertó sobre el poder destructivo del cometa 3I/ATLAS: “Podría borrar un continente”
El empresario reflexionó sobre los riesgos cósmicos y las extinciones provocadas por impactos de este tipo. El objeto pasará a 268 millones de kilómetros de la Tierra en diciembre.Cultura & Espectáculos11/11/2025
El multimillonario asistió al podcast de Joe Rogan Exprience el 31 de octubre de 2025, justo un día después de que el cometa 3l/ATLAS alcanzara su punto más cercano al Sol, a unos 210 millones de kilómetros aproximadamente, según la NASA.
En medio de la entrevista, Joe Rogan sugirió que 3l/ATLAS podría no ser un objeto natural debido a su alta proporción de níquel, Musk recalcó que este cuerpo celeste es habitual en cometas y asteroides.
Sin embargo, agregó que, si el objeto estuviera conformado completamente por níquel, incluso estaría la posibilidad de que fuera “una nave espacial pesada”, además fue claro al referirse sobre un posible impacto del cometa, con su tamaño “podría aniquilar un continente entero. O incluso algo peor”.
Esta respuesta haciendo referencia a los registros fósiles que evidencian alrededor de cinco extinciones provocadas por impactos cósmicos, aunque añadió que solo reflejan los casos que generaron extinciones masivas, no aquellos que tal vez “destruyeron continentes completos”.
Por otro lado, la NASA no revela el tamaño exacto del cometa, sin embargo, se estima que su diámetro varía entre 440 metros y 5,6 kilómetros.
Además, desde su aparición los científicos han determinado que la trayectoria del cometa ha sido rastreada y se ha determinado que proviene de la dirección de la constelación de Sagitario, la cual alberga la región central de nuestra galaxia, la Vía Láctea.
El gran acercamiento de 3l/ATLAS
El sitio web especializado en astronomía The Sky Live divulgó la fecha en la que el cometa interestelar estará en su punto más cercano de la Tierra en un periodo contemplado de 100 años.
El acercamiento sucederá el próximo viernes 19 de diciembre. El portal calcula que ese día el 3I/ATLAS estará a 268.898.938 kilómetros de la Tierra.
“En el período comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2099, el máximo acercamiento del cometa 3I/ATLAS a la Tierra ocurrirá el viernes 19 de diciembre de 2025 a una distancia de 1.797478 Unidades Astronómicas, o 268.898.938 kilómetros”, describe The Sky Live.
Finalmente, la distancia del cometa 3I/ATLAS desde la Tierra, para este lunes 10 de noviembre, es de 324.325.508 kilómetros, equivalente a 2.1679821149 Unidades Astronómicas.
Dua Lipa cantó un tema de Miranda! en su segunda noche en River y la descosióCultura & Espectáculos09/11/2025
La cantante británica dio el segundo y último show en el estadio Más Monumental ante más de 50.000 personas; la noche anterior había elegido una canción de Soda Stereo.
El Paseo Ex Palúdica vibrará con tango y milonga gratuita este domingoCultura & Espectáculos09/11/2025
El Paseo Ex Palúdica será el escenario de una clase abierta y gratuita de tango, seguida de una milonga al aire libre, este domingo 9 de noviembre de 18 a 21 horas.
Bailarines de Rosario de Lerma representan a la provincia en el Nacional de ReggaetonCultura & Espectáculos07/11/2025
Veinte jóvenes de entre 9 y 31 años de la academia Danzarte Company participan del certamen nacional que reúne a los mejores bailarines del país y que otorga el pase al Torneo Internacional de Reggaeton 2025. “Para la mayoría es la primera vez, es una aventura subir al avión y viajar”, expresaron.
En poco tiempo, se agotaron las entradas para el 23 de marzo de 2026, en River. La producción anunció una nueva fecha para el 27 de marzo y ahora se confirmó una tercera: será el 31, en el mismo lugar.
El legendario cantante celebrará su cumpleaños junto a miles de fanáticos el sábado 10 de enero, en la playa del estadio Kempes. Su hijo Carli confirmó la fecha y la grilla de artistas invitados.
Intendentes respaldan la reelección de Sáenz: “La mayoría piensa lo mismo”, dijo Moisés
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
Lo condenaron por el robo de la Caja de Abogados, pero no va a la cárcel: Críticas a la fiscal
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
Las billeteras digitales actualizan sus tasas y ofrecen rendimientos diarios por el dinero en cuenta. Ualá lidera el ranking con una TNA del 37%, seguida por Cocos y Naranja X. Conocé cuánto rinde hoy cada plataforma.
Modernización laboral y desempleo
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.
Presupuesto 2026: el Municipio Capital proyecta duplicar las partidas para obras y una reducción de gastos corrientesSalta10/11/2025
El proyecto se presentó este lunes en el Concejo Deliberante para su análisis y prevé un incremento del 35% respecto al año en curso. Se eliminan ítems como viáticos, se reducen impuestos y se quitan tasas.