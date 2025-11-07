Bailarines de Rosario de Lerma representan a la provincia en el Nacional de Reggaeton

En poco tiempo, se agotaron las entradas para el 23 de marzo de 2026, en River. La producción anunció una nueva fecha para el 27 de marzo y ahora se confirmó una tercera: será el 31, en el mismo lugar.
Un grupo de veinte bailarines de la academia Danazarte Company de Rosario de Lerma están en Buenos Aires, representando a Salta, en la Competencia Nacional para clasificar al Torneo Internacional de Reggaeton 2025.
“Sabíamos del trabajo honesto que veníamos trabajando hace muchos meses, del esfuerzo de nuestra gente y todo lo que le veníamos poniendo, pero haber logrado resultados en Salta nos hizo convencer el estar acá compitiendo contra bailarines magistrales”, expresó Maximiliano Ávila coordinador de la academia, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.
Relató que en la competencia provincial se presentaron numerosos grupos en las distintas categorías y resaltó que, además, hay otros dos representantes que participan del nacional, uno de Capital y otro de Orán. Puntualmente, la academia Danazarte Company compite con bailaires de 9 a 31 años de edad, en las categorías Grupal Adulto y Megagrupal Adulto.
“La aventura para más del 80% del grupo es la primera vez que está acá. Ya era una aventura estar en el avión, viajar, llegar. Cada día que vamos armando esta historia es un proceso hermoso”, expresó y destacó la colaboración y el esfuerzo de las familias para recaudar fondos.
Respecto a la competencia, Ávila detalló que para entrar al podio se requiere una suma de setenta puntos o más y que la evaluación se basa en edición de audio, vestuario, diseño coreográfico, maquillaje, entrada y salida, entre otros aspectos.
“Estar acá es sentir que sobrepasamos un escalón, subimos una etapa, dejar de quedarnos en Salta y nada más, es trascender, es un crecimiento personal y artístico de cada uno y como grupo”, cerró.
