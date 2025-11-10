Un día antes de asumir como ministro del Interior, Diego Santilli se reunió con gobernadores

Un día antes de asumir como ministro del Interior, Diego Santilli encabezó este lunes en la Casa Rosada una nueva ronda de negociaciones con gobernadores dialoguistas, con el objetivo de avanzar en los respaldos al Presupuesto 2026 y a la agenda de reformas de Javier Milei. Este lunes fue el turno del cordobés Martín Llaryora y del sanjuanino Marcelo Orrego, dos líderes que prestaron apoyos al oficialismo en el Congreso en distintos momentos. También participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La jornada fue la continuidad de la del viernes pasado, cuando el futuro funcionario recibió, junto al flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), inaugurando las charlas con los jefes provinciales. Ese mismo día, había renunciado a su banca en la Cámara de Diputados, despejando el camino para su jura como parte del Gabinete, que tendrá lugar este martes.

Luego de oficializar su desembarco en Interior, el dirigente se lanzará a un rally por las provincias para acercar posiciones con líderes subnacionales. Comenzará por Entre Ríos, donde La Libertad Avanza (LLA) trabó alianza con el mandamás Rogelio Frigerio. Su idea es reunirse, en las próximas semanas, con 10 de los 20 mandatarios que participaron de la cumbre con Milei días atrás. El jueves, será anfitrión del salteño Gustavo Sáenz en la Casa Rosada. A la vez, iniciará una agenda conjunta con el titular de Hacienda, Luis Caputo, para delinear el trazó fino del Presupuesto.

Tras el encuentro de este lunes, el gobernador Marcelo Orrego afirmó que se trató de "una charla muy buena" y "muy amena" y reveló, además, que hablaron sobre las reformas fiscal, laboral y del Código Penal. Respecto a San Juan, precisó que conversaron sobre una nueva ley la cuestión de los glaciares. "La gobernabilidad está garantizada por parte de San Juan para con el Gobierno nacional", reflexionó.

En líneas generales, los mandatarios llegan golpeados a los encuentros con Nación. La mayoría de ellos cayó en sus distritos con la crew libertaria. Llaryora, por caso, estrenó el sello Provincias Unidas con la candidatura de Juan Schiaretti para Diputados. Pese a lo osado de la apuesta, no pudo contener a la ola violeta que se llevó el 42% de los votos, contra el 28,3% que cosechó la escudería del gobernador.

Por su parte, el sanjuanino Orrego reeditó su frente Por San Juan pero tampoco logró coronar: si bien neutralizó la embestida de LLA, quedó en el segundo puesto, superado por el peronismo. Así las cosas, el escenario encuentra a un Javier Milei empoderado, al mando de la agenda oficial. Los caciques, en tanto, intentan colar algunos reclamos pendientes, como obra pública, transferencias e impuesto a los combustibles.