La diputada provincial electa de La Libertad Avanza adelantó que llevarán a la Cámara el acompañamiento a las empresas para que los impuestos no aumenten, así como que buscarán que la Provincia recorte gastos.
“No se encuentran profesionales para venir al Norte”, piden prorrogar la emergencia sociosanitaria
La diputada por el departamento San Martín, Galdys Paredes, destacó los avances logrados en el sistema sanitario, sin embargo, señaló que “faltan recursos” en las localidades del Norte provincial.Política10/11/2025
La Cámara de Diputados de Salta debatirá este martes, en sesión ordinaria, un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial para prorrogar por 180 días la emergencia sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia.
La iniciativa busca mantener la vigencia de la Ley N° 8185, que declaró la emergencia en esas zonas por las graves condiciones sociales y sanitarias que afectan principalmente a comunidades originarias y rurales. La norma ya fue prorrogada anteriormente mediante las Leyes N° 8410 y 8472, y los Decretos 249/2024 y 267/2025.
En diálogo con ‘Desafío’ por Aries, la diputada Gladys Paredes, representante del departamento San Martín, destacó los avances logrados en el sistema de salud durante las prórrogas anteriores, pero subrayó que la situación sigue siendo crítica.
“Ingresaron muchos médicos, ha alcanzado en algo, pero no en lo que verdaderamente hace falta”, señaló.
Paredes explicó que actualmente se realizan controles periódicos en terreno y detección precoz de niños en riesgo social o sanitario, prácticas que antes no existían. Sin embargo, la diputada consideró que “falta recurso”.
“La población crece, por lo tanto, falta recursos. Los centros de salud no están abiertos las 24 horas porque no alcanza el personal, ni de enfermería, porque también, así como ingresan muchos se jubilan”, expresó.
Paredes también remarcó las dificultades para cubrir cargos médicos especializados en el norte provincial. “No se encuentran profesionales para venir al Norte. Falta recursos humanos, hablamos de Santa Victoria, San Martín y Orán, enfermeras, médicos cirujanos, terapistas, neonatólogos y pediatras”, detalló.
Un día antes de asumir como ministro del Interior, Diego Santilli se reunió con gobernadoresPolítica10/11/2025
Este lunes se reunió con el sanjuanino Marcelo Orrego y el cordobés Martín Llaryora. Luego, saldrá a la ruta para apuntalar respaldos al Presupuesto 2026. La primera parada: Entre Ríos.
El Presidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo se refirió a la condena al ex intendente de la localidad por hechos de corrupción y adelantó que presentará un escrito para impedir que este asuma como concejal.
El Gobierno apura el desguace de Nucleoeléctrica: centrales nucleares con el cartel de rematePolítica10/11/2025
El oficialismo sigue al pie de la letra la receta del FMI y pone a la venta parte de la compañía estatal que gestiona Embalse, Atucha I y II. “Nos están llevando al subdesarrollo”, dicen los especialistas.
Congreso: la comisión cerró la investigación por Libra y presentará el informe final el 18 de noviembrePolítica10/11/2025
Diputados encontraron, según relató el diputado Juan Marino, indicios que “refuerzan la hipótesis de que el presidente Milei habría incurrido en mal desempeño en el uso de sus atribuciones”.
Evangélicos amplían su representación en el Congreso y se ilusionan con impulsar su agenda socialPolítica10/11/2025
Con dos senadoras y siete diputados, ganan peso para imponer su agenda: la defensa de la familia tradicional, la revisión de la ley del aborto, cambios en educación sexual y una reforma de la ley de salud mental
Las ventas de autos usados registraron un aumento del 11,81% en el acumulado de enero a octubre de 2025 respecto al año anterior, según la CCA, lo que genera optimismo en el sector.
Está a cuatro de Boca a falta de dos fechas y hoy disputará el Superclásico, que deberá ganar. Si no sale campeón, necesitaría una ayuda del Xeneize o de Rosario Central.
"Te van a pasar por arriba": El fuerte retruque de Pichetto a Galperín por el riesgo de Shein y TemuArgentina09/11/2025
Tras el pedido de Mercado Libre de igualar las regulaciones, Pichetto advirtió a Galperín que las empresas chinas "te van a pasar por arriba", desatando una fuerte polémica en la red social X.
Intendentes respaldan la reelección de Sáenz: “La mayoría piensa lo mismo”, dijo Moisés
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
Lo condenaron por el robo de la Caja de Abogados, pero no va a la cárcel: Críticas a la fiscal
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.