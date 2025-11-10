“No se encuentran profesionales para venir al Norte”, piden prorrogar la emergencia sociosanitaria

La Cámara de Diputados de Salta debatirá este martes, en sesión ordinaria, un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial para prorrogar por 180 días la emergencia sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia.

La iniciativa busca mantener la vigencia de la Ley N° 8185, que declaró la emergencia en esas zonas por las graves condiciones sociales y sanitarias que afectan principalmente a comunidades originarias y rurales. La norma ya fue prorrogada anteriormente mediante las Leyes N° 8410 y 8472, y los Decretos 249/2024 y 267/2025.

En diálogo con ‘Desafío’ por Aries, la diputada Gladys Paredes, representante del departamento San Martín, destacó los avances logrados en el sistema de salud durante las prórrogas anteriores, pero subrayó que la situación sigue siendo crítica.

“Ingresaron muchos médicos, ha alcanzado en algo, pero no en lo que verdaderamente hace falta”, señaló.

Paredes explicó que actualmente se realizan controles periódicos en terreno y detección precoz de niños en riesgo social o sanitario, prácticas que antes no existían. Sin embargo, la diputada consideró que “falta recurso”.

“La población crece, por lo tanto, falta recursos. Los centros de salud no están abiertos las 24 horas porque no alcanza el personal, ni de enfermería, porque también, así como ingresan muchos se jubilan”, expresó.

Paredes también remarcó las dificultades para cubrir cargos médicos especializados en el norte provincial. “No se encuentran profesionales para venir al Norte. Falta recursos humanos, hablamos de Santa Victoria, San Martín y Orán, enfermeras, médicos cirujanos, terapistas, neonatólogos y pediatras”, detalló.