El SNAI atribuyó los hechos a la “reorganización” de los internos; siete personas fueron capturadas y serán judicializadas.
Trump amenaza con demandar a la BBC por u$s1.000 millones por un documental
El presidente de EEEUU amenazó con demandar a la BBC por mil millones de dólares por el programa documental "Panorama" del discurso que pronunció antes de los disturbios en el Capitolio.El Mundo10/11/2025
La BBC confirmó que ha recibido una carta de los abogados de Trump y que "responderá a su debido tiempo". The New York Times obtuvo la carta, que, según informó, exige una retractación completa del documental, una disculpa y un pago para "compensar adecuadamente al presidente Trump por el daño causado".
Si estas condiciones no se cumplen para el viernes 14 de noviembre a las 10 p. m., hora del Reino Unido, la carta decía: “Al presidente Trump no le quedará más remedio que hacer valer sus derechos legales y equitativos, todos los cuales están expresamente reservados y no se renuncia a ellos, incluso presentando una demanda por no menos de 1.000 millones de dólares (mil millones de dólares) en daños y perjuicios”.
La controversia estalló durante el fin de semana después de que The Telegraph publicara un memorándum filtrado del exasesor del comité de Normas y Directrices Editoriales de la BBC, Michael Prescott, que sugería que “Panorama” editó un discurso de Trump para que pareciera que él alentaba los disturbios del 6 de enero. Esto resultó en las sorprendentes renuncias del director general de la BBC, Tim Davie, y de la directora ejecutiva de noticias, Deborah Turness, el domingo por la noche.
Las disculpas y renuncias en la BBC
El lunes, el presidente de la BBC, Samir Shah, se disculpó por la edición en una carta dirigida al comité de cultura, medios de comunicación y deporte del Reino Unido, y la calificó de “error de juicio”.
En declaraciones a Katie Razzall de la BBC tras la publicación de la carta, Shah dijo que había estado en contacto con el equipo de Trump y que estaba considerando disculparse personalmente con el presidente. Al preguntársele si Trump demandaría a la BBC, Shah dijo: “Todavía no lo sé, pero es un tipo litigioso, así que debemos estar preparados para todos los resultados”.
El memorándum de Prescott decía que “Panorama” editó el discurso de Trump para que dijera: “Vamos a caminar hasta el Capitolio y estaré con ustedes y lucharemos. Lucharemos como demonios y si no luchan como demonios, ya no tendrán un país”. Prescott escribió que Trump dijo la parte que comenzaba con “y lucharemos” 54 minutos después de “vamos a caminar hasta el Capitolio y estaré con ustedes”.
Trump celebró la noticia de las renuncias de Davie y Turness el domingo por la noche, calificando a la organización de "periodistas corruptos".
"Estas son personas muy deshonestas que intentaron manipular una elección presidencial", escribió Trump. "Además de todo lo demás, son de un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro principal aliado. ¡Qué terrible para la democracia!"
En septiembre, Trump demandó al New York Times por 15 mil millones de dólares alegando difamación e injurias, demanda que fue desestimada días después por un juez. El mes pasado, volvió a presentar la demanda .
Ámbito
Mariam Cisse, con 90.000 seguidores en TikTok, fue ejecutada por presuntos yihadistas de JNIM frente a su familia y una multitud en Tonka.
La visita de Kash Patel busca reforzar la supervisión sobre productos químicos utilizados en drogas sintéticas y reducir muertes por sobredosis en Estados Unidos.
La fiscalía sostiene que ordenó vuelos de drones sobre Corea del Norte para justificar la imposición de la ley marcial. El exmandatario ya enfrenta un juicio por insurrección.
Los uniformados fueron interceptados por un grupo armado ilegal cuando viajaban en un bus hacia su batallón, en la zona rural de Tame. La Defensoría del Pueblo exigió su liberación inmediata.
La conferencia climática más importante del año enfrenta falta de infraestructura, tensiones políticas y la urgencia de acordar una transición global lejos del petróleo.
Las ventas de autos usados registraron un aumento del 11,81% en el acumulado de enero a octubre de 2025 respecto al año anterior, según la CCA, lo que genera optimismo en el sector.
Está a cuatro de Boca a falta de dos fechas y hoy disputará el Superclásico, que deberá ganar. Si no sale campeón, necesitaría una ayuda del Xeneize o de Rosario Central.
"Te van a pasar por arriba": El fuerte retruque de Pichetto a Galperín por el riesgo de Shein y TemuArgentina09/11/2025
Tras el pedido de Mercado Libre de igualar las regulaciones, Pichetto advirtió a Galperín que las empresas chinas "te van a pasar por arriba", desatando una fuerte polémica en la red social X.
La actividad digital de los talentos es vigilada de cerca por las empresas. El 50% de los reclutadores cree que un posteo puede afectar tu posición profesional. Conoce qué tipo de contenido (política, religión, críticas) puede desencadenar una sanción laboral.
Zeballos y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre River en el Superclásico
Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico que se disputó en La Bombonera. Se metió en los playoffs del campeonato y logró pase a la Copa Libertadores 2026. Mientras que el Millonario deberá esperar otros resultados.