El Gobierno oficializó los nuevos precios de los biocombustibles
La Secretaría de Energía fijó los valores de los biocombustibles y aplicó una reducción transitoria del 7% en la mezcla obligatoria de biodiesel en gasoil.Argentina10/11/2025
La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía oficializó este lunes los precios del bioetanol y el biodiesel destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles.
Los nuevos valores y una modificación en el porcentaje de corte obligatorio para el gasoil se establecieron mediante resoluciones de la autoridad y entraron en vigencia a partir de hoy.
El precio mínimo para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar se fijó en $ 918,025 por litro, mientras que el precio mínimo para el bioetanol a base de maíz es de $ 841,394 por litro.
Por su parte, el biodiesel destinado a la mezcla obligatoria tiene un precio de adquisición fijado en $ 1.688.961 por tonelada.
Además, se estableció transitoriamente una reducción en el porcentaje de mezcla obligatoria de biodiesel en gas oil y diesel oil en 7%, medido sobre la cantidad total del producto final.
La normativa señala que esta medida se implementa de forma transitoria para morigerar el impacto del incremento del precio del aceite de soja en los costos de elaboración del biodiesel y, consecuentemente, en el precio del gasoil en boca de surtidor.
Con información de Noticias Argentinas
