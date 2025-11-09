Cine salteño llega al Festival de Mar del Plata con cinco cortometrajes

Cinco cortometrajes salteños participarán de la 40° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que tiene lugar del 6 al 16 de noviembre. Será el miércoles 12, en el marco de la muestra especial “Perlas, obras destacadas de los festivales nacionales”.

De este modo, la Semana de Cine en Salta tendrá una función dedicada exclusivamente a una selección de cortos producidos localmente y beneficiarios del Plan de Fomento IDEA que impulsa la Dirección de Audiovisuales de la Secretaría de Cultura de la Provincia. Además, todos ellos formaron parte de ediciones anteriores de la Semana de Cine.

La proyección se realizará el miércoles 12 de noviembre, a las 14 hs, en el Cine Ambassador 2 de la ciudad balnearia.

Los cortometrajes que integran la muestra son: Este no es tiempo para carnaval, de Tadeo Pestaña Caro y Kevin Havas; Por la gaseosa, de Emiliano Goyeneche; La Cerrillana, de Andrea Urquiola; Las Panteritas, de Alejandro Gallo Bermúdez; y No quiero ver el sol, quiero ver el sol, de Constanza Epifanio.

La participación en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata —uno de los eventos cinematográficos más importantes de la región— representa una gran oportunidad para dar visibilidad al talento salteño, fortalecer el vínculo con otros festivales del país y continuar promoviendo el crecimiento de nuestra producción audiovisual a nivel nacional e internacional.