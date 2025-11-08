Milei asistió a la aunción de Rodrigo Paz en Bolivia y regresará a Buenos Aires esta tarde

El presidente Javier Milei dijo presente en la asunción de Rodrigo Paz Pereira como nuevo presidente de Bolivia. El mandatario nacional llegó a territorio boliviano tras su nuevo viaje a Estados Unidos. Volverá al país, según comunicaron fuentes del Gobierno, durante la tarde de este sábado.

En la ciudad de El Alto, Milei será parte de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional, para luego hacer el saludo protocolar al nuevo Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

Tras la ceremonia de entrega del Bastón de mando a Rodrigo Paz, Milei volverá a Buenos Aires y arribará alrededor de las 17.

Con información de El Destape