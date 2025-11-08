El ejército israelí confirmó que el cadáver entregado ayer viernes por Hamás y Yihad Islámica fue identificado como el del rehén israeloargentino Lior Rudaeff, de 61 años.
Muertos en Gaza superan los 69.000
Según el ministerio de sanidad de Hamás, la cifra se actualizó tras sumar personas que estaban bajo los escombros o que murieron antes del alto el fuego, pero no estaban registradas.El Mundo08/11/2025
El total de muertos a causa de la ofensiva israelí en Gaza superó este sábado los 69.000, tras la última actualización del Ministerio de Sanidad del enclave -controlado por Hamás-, que añadió a casi 300 personas cuya defunción aún no había registrado.
"Se han añadido 284 muertos a la estadística acumulativa de fallecidos, cuya información fue completada y aprobada por el Comité Gubernamental para la acreditación de muertos entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre de 2025", informó un comunicado, que cifra el total en 69.169.
Son personas que fallecieron antes del inicio del alto el fuego en Gaza, pero por distintos motivos aún no figuraban en el registro de Sanidad de Hamás, considerado un grupo terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otras naciones, que añade los fallecidos a su recuento cuando estos figuran en las bases de datos de los hospitales.
"Algunos fueron enterrados sin llegar a pasar por los hospitales, otros están bajo los escombros. Algunos llegaron a los hospitales pero no tenemos registros de ellos", explicó el director de la unidad de Sanidad a cargo del recuento de fallecidos, Zaher al Waheidi.
Proceso para confirmar defunciones
El funcionario relató que el proceso para que estas personas entren a figurar en el recuento total de fallecidos parte de una denuncia de sus familias a través internet, utilizando un enlace provisto por en ministerio de Sanidad. Una vez presentan la denuncia, reciben un mensaje de texto para comparecer ante un tribunal con pruebas y testigos.
De conseguir que este tribunal confirme la muerte de la persona por la que se presentó la denuncia, los documentos presentados por el denunciante se envían a un comité a cargo de verificar los datos del fallecido. Este comité debe verificar que el fallecimiento de la persona en cuestión está relacionada con la guerra, fruto de un ataque directo del Ejército de Israel. De confirmarse, los denunciantes reciben otro mensaje de texto y pueden obtener una notificación y, posteriormente, el certificado de defunción de manos de las autoridades.
En total, 241 palestinos han muerto en ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza el pasado 10 de octubre. Además, 614 han resultado heridos, según el reporte. En este tiempo, los rescatistas gazatíes han logrado además recuperar los cadáveres de 522 personas tanto de entre los escombros como de otros lugares de difícil acceso.
Con información de mn/efe, afp
