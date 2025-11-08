Israel identifica cuerpo de rehén israeloargentino

Tornado destruye el 80% de Río Bonito do Iguaçu y provoca emergencia en 14 municipiosEl Mundo08/11/2025
Al menos cinco personas murieron y 430 resultaron heridas tras el paso de un devastador tornado en el estado de Paraná, al sur de Brasil.
El ejército israelí confirmó que el cadáver entregado ayer viernes por Hamás y Yihad Islámica fue identificado como el del rehén israeloargentino Lior Rudaeff, de 61 años.El Mundo08/11/2025
El cadáver del rehén entregado en Gaza ayer viernes a Israel por Hamás y Yihad Islámica fue identificado como el del israeloargentino Lior Rudaeff, según anunció hoy el ejército israelí.
"Tras el proceso de identificación realizado por el instituto nacional de medicina legal (...), el ejército israelí informó a la familia de Lior Rudaeff que ha sido repatriado para ser enterrado", indicó un comunicado militar.
Rudaeff, que trabajaba como chófer de ambulancia de manera voluntaria, fue asesinado el 7 de octubre de 2023, el día del ataque de Hamás, agrupación considerada terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, que desencadenó la guerra en Gaza, en el kibutz Nir Yitzhak mientras intentaba protegerlo junto con otros cuatro habitantes. Tenía 61 años y su cuerpo fue llevado ese mismo día a la Franja.
Hamás y sus aliados tienen que entregar aún cinco cadáveres de rehenes (cuatro israelíes y un tailandés) como parte del acuerdo de tregua en Gaza, que entró en vigor el 10 de octubrepasado bajo la presión de Estados Unidos.
Pese a los momentos de tensión y varios estallidos puntuales de violencia, la frágil tregua continúa en Gaza. Israel ha acusado varias veces a Hamás de ralentizar el proceso de devolución de los cadáveres, mientras el grupo islamista alega que muchos restos están sepultados bajo los escombros de Gaza, devastada por la campaña israelí.
"No transigiremos en este punto, y no escatimaremos ningún esfuerzo hasta que hayamos traído a todos los rehenes, hasta el último", enfatizó la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Con información de mn/eafp, ape
Según el ministerio de sanidad de Hamás, la cifra se actualizó tras sumar personas que estaban bajo los escombros o que murieron antes del alto el fuego, pero no estaban registradas.
La medida no tiene precedentes y responde al cierre del gobierno federal, del cual dependen los controladores aéreos, quienes que hace dos meses trabajan sin sueldo.
La tensión militar en Asia volvió a elevarse luego de que Corea del Norte disparara al menos un "misil balístico no identificado" con destino al mar del Este, según las fuerzas armadas surcoreanas.
El país nórdico avanza con un plan nacional que integra la IA en la enseñanza. Con el apoyo de Anthropic, los docentes entrenan al modelo Claude para mejorar el aprendizaje y proteger la lengua islandesa.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, elogió al gobierno de Daniel Noboa y calificó al país andino como un “socio excelente” contra el narcotráfico y la inmigración ilegal.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
Susana Trimarco recibió una inquietante pista desde Capiatá, Paraguay, sobre una mujer en situación de calle, extremadamente desnutrida, que vecinos aseguran es argentina y podría ser Marita Verón, desaparecida hace 23 años.
La productora DF confirmó los horarios, la lista de objetos prohibidos y quién abrirá los conciertos del Radical Optimism Tour en Buenos Aires.
El sector perdió más de 60.000 empleos formales y la actividad privada se mantiene muy por debajo de los niveles de 2023, pese al leve repunte del cemento y algunos indicadores.
El diputado electo y designado ministro de Interior, Diego Santilli, renunció este viernes a su cargo en el Congreso para poder asumir en los próximos días la estratégica cartera, encargada de la relación con los gobernadores.