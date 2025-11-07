Quijano celebra la 63ª Fiesta Provincial de la Tradición con música, dánza y cultura local

Las actividades se realizará desde el viernes 7 al domingo 9 de noviembre. Además se realizará la elección de la Paisana.

Municipios07/11/2025

Desde este viernes 7 de noviembre, Campo Quijano celebra la 63ª Fiesta Provincial de la Tradición y Elección de la Paisana, que se desarrollarán del viernes 7 al domingo 9 de noviembre, consolidando al municipio como Capital Provincial de la Tradición.

El Viernes 7 de noviembre se realizará 4° Festival Internacional de Danzas Folclóricas “Entrelazando Culturas”

  • 17:00 h: Concentración de delegaciones en el Paseo Huaytiquina (Locomotora). Desplazamiento hacia la Plaza Martín Fierro
  • 18:00 h: Recepción de delegaciones nacionales e internacionales
  • 18:30 h: Apertura del festival con bandoneón carpero en vivo

Delegaciones participantes:
Ballet Inchin (Córdoba), Ballet Puro Amor (Buenos Aires), Ballet Bailemos (Buenos Aires), Ballet Los Yupanqui (Tucumán), Ballet Aire del Aconquija (Tucumán), Ballet Libertad (CABA), Ballet Reencuentro (Santa Cruz), Ballet La Fragua (Catamarca), Taller Hebras de Plata (Catamarca), Ballet Piuquén (La Pampa), Ballet Expresarte (Lima – Perú), Elenco de Danzas Folklóricas Moquehua (Perú), Academia de Danzas Martín Fierro y Grupo de Danzas Folklóricas Prof. Juan Carlos Hoyos.

Sábado 8 de noviembre – Tradición, cultura y destrezas

  • 10:00 a 17:00 h: 4° Festival Internacional de Danzas Folclóricas “Entrelazando Culturas” – Viaducto El Toro
  • 10:00 a 18:00 h: Elección Provincial de la Paisana de la Tradición – Casa de la Cultura / Picadero Santiago Apóstol
  • Charlas y conversatorios sobre heroínas de la independencia, canto con caja y la figura del Gral. Martín Miguel de Güemes
  • Almuerzo criollo y presentación de destrezas tradicionales
  • 20:00 h: Desfile de carrozas alegóricas y Gran Baile del Pericón Nacional – Av. 9 de Julio, Campo Quijano

 
Domingo 9 de noviembre – Actos centrales y cierre de la Fiesta

  • 10:00 h: Recepción y mateada criolla – Plaza Martín Fierro
  • 10:30 h: Acto Protocolar
  • 11:30 h: Desfile Cívico, Cultural y Gaucho – Av. 9 de Julio
  • 14:00 a 02:00 h: Jineteada, Pialada y Baile Popular – Picadero Santiago Apóstol (Organiza Agrupación de Gauchos Rodeo Antenor Sánchez)
  • 12:00 a 19:00 h: “Apuntalando la Tradición” – Rancho El Torito, Las Lomitas (comidas regionales y baile tradicional)
  • 18:00 a 21:00 h: Ensayo a la gorra – Compañía de Caporales Orígenes de mi Tierra, Glorieta Plaza Martín Fierro

