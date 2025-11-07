Quijano celebra la 63ª Fiesta Provincial de la Tradición con música, dánza y cultura local

“No llega la ayuda”: comunidad wichi de Ballivián pide asistencia tras inundaciones
El cacique de la comunidad El Algarrobito viajó hasta la ciudad de Salta para pedir donaciones ante la falta de asistencia. Allí viven 35 familias y más de 70 niños.
Las actividades se realizará desde el viernes 7 al domingo 9 de noviembre. Además se realizará la elección de la Paisana.Municipios07/11/2025
Desde este viernes 7 de noviembre, Campo Quijano celebra la 63ª Fiesta Provincial de la Tradición y Elección de la Paisana, que se desarrollarán del viernes 7 al domingo 9 de noviembre, consolidando al municipio como Capital Provincial de la Tradición.
El Viernes 7 de noviembre se realizará 4° Festival Internacional de Danzas Folclóricas “Entrelazando Culturas”
Delegaciones participantes:
Ballet Inchin (Córdoba), Ballet Puro Amor (Buenos Aires), Ballet Bailemos (Buenos Aires), Ballet Los Yupanqui (Tucumán), Ballet Aire del Aconquija (Tucumán), Ballet Libertad (CABA), Ballet Reencuentro (Santa Cruz), Ballet La Fragua (Catamarca), Taller Hebras de Plata (Catamarca), Ballet Piuquén (La Pampa), Ballet Expresarte (Lima – Perú), Elenco de Danzas Folklóricas Moquehua (Perú), Academia de Danzas Martín Fierro y Grupo de Danzas Folklóricas Prof. Juan Carlos Hoyos.
Sábado 8 de noviembre – Tradición, cultura y destrezas
Domingo 9 de noviembre – Actos centrales y cierre de la Fiesta
