Quijano celebra la 63ª Fiesta Provincial de la Tradición con música, dánza y cultura local

Desde este viernes 7 de noviembre, Campo Quijano celebra la 63ª Fiesta Provincial de la Tradición y Elección de la Paisana, que se desarrollarán del viernes 7 al domingo 9 de noviembre, consolidando al municipio como Capital Provincial de la Tradición.

El Viernes 7 de noviembre se realizará 4° Festival Internacional de Danzas Folclóricas “Entrelazando Culturas”

17:00 h: Concentración de delegaciones en el Paseo Huaytiquina (Locomotora). Desplazamiento hacia la Plaza Martín Fierro

18:00 h: Recepción de delegaciones nacionales e internacionales

18:30 h: Apertura del festival con bandoneón carpero en vivo

Delegaciones participantes:

Ballet Inchin (Córdoba), Ballet Puro Amor (Buenos Aires), Ballet Bailemos (Buenos Aires), Ballet Los Yupanqui (Tucumán), Ballet Aire del Aconquija (Tucumán), Ballet Libertad (CABA), Ballet Reencuentro (Santa Cruz), Ballet La Fragua (Catamarca), Taller Hebras de Plata (Catamarca), Ballet Piuquén (La Pampa), Ballet Expresarte (Lima – Perú), Elenco de Danzas Folklóricas Moquehua (Perú), Academia de Danzas Martín Fierro y Grupo de Danzas Folklóricas Prof. Juan Carlos Hoyos.

Sábado 8 de noviembre – Tradición, cultura y destrezas

10:00 a 17:00 h: 4° Festival Internacional de Danzas Folclóricas “Entrelazando Culturas” – Viaducto El Toro

10:00 a 18:00 h: Elección Provincial de la Paisana de la Tradición – Casa de la Cultura / Picadero Santiago Apóstol

Charlas y conversatorios sobre heroínas de la independencia, canto con caja y la figura del Gral. Martín Miguel de Güemes

Almuerzo criollo y presentación de destrezas tradicionales

20:00 h: Desfile de carrozas alegóricas y Gran Baile del Pericón Nacional – Av. 9 de Julio, Campo Quijano



Domingo 9 de noviembre – Actos centrales y cierre de la Fiesta