El gobernador busca relanzar su gestión y reorganizar el Ejecutivo provincial. La medida incluye a ministros, secretarios y titulares de empresas estatales.
Octavio Argüello: “La CGT rechazará la flexibilización laboral y estará en la calle si es necesario”
El dirigente de Camioneros, flamante integrante del triunvirato de la CGT, cuestionó la “mal llamada modernización” laboral y afirmó que la central obrera recurrirá a todas las vías —legislativas, judiciales y movilización— para defender derechos adquiridos.Política07/11/2025Ivana Chañi
El sindicalista Octavio Argüello aseguró que la conducción de la CGT dará un “rechazo total” a los cambios propuestos por el Gobierno en materia laboral. “Esto no es modernización ni reforma, es flexibilización laboral”, advirtió, al sostener que las iniciativas “buscan destruir derechos de los trabajadores y el modelo sindical argentino”.
El dirigente adelantó que la central intensificará el trabajo político y parlamentario —“hablando legislador por legislador”— y que no abandonará la calle si el proyecto avanza. “La única lucha que se pierde es la que se abandona”, remarcó en Derechos del Mundo del Trabajo, por Aries.
Sobre el escenario interno, Argüello valoró que la CGT haya logrado unidad por cuatro años mediante un congreso “democrático”. Señaló que esa cohesión será clave para enfrentar políticas que “pretenden dividir a los trabajadores”.
El camionero también llamó a interpelar a los jóvenes en un mundo del trabajo atravesado por tecnología y nuevas modalidades: “Aggiornarse sí, perder derechos no. Las flexibilizaciones de los ‘90 solo trajeron precarización y desempleo”, dijo.
El Presidente disertará ante el Council of the Americas y mantendrá encuentros con compañías como Morgan Stanley, Pepsico y Pfizer. Luego viajará a Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz.
La ministra de Seguridad asumirá el liderazgo del oficialismo en la Cámara alta desde el 10 de diciembre. Tendrá la tarea de articular acuerdos para aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria.
La investigación judicial determinó que las bacterias halladas en los lotes contaminados causaron infecciones fatales. Hay 14 procesados y seis detenidos por adulteración de medicamentos.
La Casa Rosada definió que el tema no se debatirá durante las sesiones extraordinarias. La prioridad oficial será el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria.
Javier Milei confirmó la compra y aseguró que mantiene un “muy buen diálogo” con el presidente Emmanuel Macron.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El programa apunta a incorporar perfiles especializados y marca —según el Ministerio de Seguridad— un cambio de paradigma en la estructura de ambas instituciones.
Dos centros de baja presión llegan al territorio desde el país vecino, lo que traerá lluvias, tormentas y fuertes vientos para varias provincias.
Según empresarios pymes, las familias recurren al crédito para estirar el mes, utilizando la tarjeta para alimentos en lugar de bienes durables.
La madre de la joven desaparecida hace 23 años recibió información sobre su posible paradero y activó la investigación inmediata.