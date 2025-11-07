Octavio Argüello: “La CGT rechazará la flexibilización laboral y estará en la calle si es necesario”

El sindicalista Octavio Argüello aseguró que la conducción de la CGT dará un “rechazo total” a los cambios propuestos por el Gobierno en materia laboral. “Esto no es modernización ni reforma, es flexibilización laboral”, advirtió, al sostener que las iniciativas “buscan destruir derechos de los trabajadores y el modelo sindical argentino”.

El dirigente adelantó que la central intensificará el trabajo político y parlamentario —“hablando legislador por legislador”— y que no abandonará la calle si el proyecto avanza. “La única lucha que se pierde es la que se abandona”, remarcó en Derechos del Mundo del Trabajo, por Aries.

Sobre el escenario interno, Argüello valoró que la CGT haya logrado unidad por cuatro años mediante un congreso “democrático”. Señaló que esa cohesión será clave para enfrentar políticas que “pretenden dividir a los trabajadores”.

El camionero también llamó a interpelar a los jóvenes en un mundo del trabajo atravesado por tecnología y nuevas modalidades: “Aggiornarse sí, perder derechos no. Las flexibilizaciones de los ‘90 solo trajeron precarización y desempleo”, dijo.