El City de Pep en la cima de la Premier League

El Manchester City le ganó 2-1 como visitante al Nottingham Forest, en un encuentro correspondiente a la decimoctava fecha de la Premier League, y quedó como puntero al menos de forma momentánea.

Los goles para los “Citizens” los hicieron el mediocampista neerlandés Tijjani Reijnders y el delantero francés Rayan Cherki, mientras que para el Nottingham Forest marcó el mediocampista inglés Omari Hutchinson.

Todas las emociones llegaron en el segundo tiempo, ya que luego de una primera mitad sin goles, el Manchester City abrió el marcador recién iniciado el complemento, cuando Reijnders definió muy bien tras una gran jugada colectiva.

Pero el Nottingham Forest no se quedó de brazos cruzados, ya que solo cinco minutos después consiguió la igualdad gracias a la definición de Hutchinson.

Finalmente, el City terminó llevándose la victoria por el gol de Cherki, a los 83, quien se encontró con la pelota dentro del área después de que el delantero noruego Erling Haaland se la bajara y la acomodó muy bien contra el palo derecho del arco defendido por el brasilero John.

Este buen triunfo le permitió al Manchester City llegar a 40 puntos y desplazar al menos de manera momentánea de la cima al Arsenal, que este sábado se enfrenta con el Brighton como local.

El Nottingham Forest, por su parte, se mantuvo con 18 puntos y está 17°, muy comprometido con la zona de descenso.

Con información de Noticias Argentinas