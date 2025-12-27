El Como goleó 3-0 al Lecce como visitante con una actuación destacada del argentino Nico Paz, quien abrió el marcador y alcanzó su sexto gol en la temporada.
El City de Pep en la cima de la Premier League
El Manchester City derrotó 2-1 al Nottingham Forest en la fecha 18 de la Premier League y escaló a la cima de la tabla con 40 puntos.Deportes27/12/2025
El Manchester City le ganó 2-1 como visitante al Nottingham Forest, en un encuentro correspondiente a la decimoctava fecha de la Premier League, y quedó como puntero al menos de forma momentánea.
Los goles para los “Citizens” los hicieron el mediocampista neerlandés Tijjani Reijnders y el delantero francés Rayan Cherki, mientras que para el Nottingham Forest marcó el mediocampista inglés Omari Hutchinson.
Todas las emociones llegaron en el segundo tiempo, ya que luego de una primera mitad sin goles, el Manchester City abrió el marcador recién iniciado el complemento, cuando Reijnders definió muy bien tras una gran jugada colectiva.
Pero el Nottingham Forest no se quedó de brazos cruzados, ya que solo cinco minutos después consiguió la igualdad gracias a la definición de Hutchinson.
Finalmente, el City terminó llevándose la victoria por el gol de Cherki, a los 83, quien se encontró con la pelota dentro del área después de que el delantero noruego Erling Haaland se la bajara y la acomodó muy bien contra el palo derecho del arco defendido por el brasilero John.
Este buen triunfo le permitió al Manchester City llegar a 40 puntos y desplazar al menos de manera momentánea de la cima al Arsenal, que este sábado se enfrenta con el Brighton como local.
El Nottingham Forest, por su parte, se mantuvo con 18 puntos y está 17°, muy comprometido con la zona de descenso.
Todas las jornadas de la Premier League cuentan con la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas.
Los resultados del día en la Premier League
Nottingham Forest 1 - 2 Manchester City
West Ham - Fulham: en juego
Liverpool - Wolverhampton: en juego
Brentford - Bournemouth: en juego
Arsenal - Brighton: en juego
Burnley - Everton: en juego
Chelsea - Aston Villa a las 14:30
Con información de Noticias Argentinas
