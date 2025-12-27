El Como goleó 3-0 al Lecce como visitante con una actuación destacada del argentino Nico Paz, quien abrió el marcador y alcanzó su sexto gol en la temporada.
El ranking mundial que River lidera por encima de las potencias de Europa
Aunque las vitrinas no sumaron trofeos este año, el Estadio Monumental fue testigo de un fenómeno que hoy asombra al fútbol internacional.Deportes27/12/2025
El balance deportivo de River en el último año estuvo lejos de las expectativas en cuanto a consagraciones, pero el acompañamiento de su gente volvió a marcar un hito a nivel internacional.
El club de Núñez se convirtió nuevamente en el equipo con mayor asistencia promedio del mundo según supo la Agencia Noticias Argentinas, un logro que refleja la fidelidad inquebrantable de sus hinchas.
Según un informe difundido por el sitio especializado Transfermarkt, River registró una media de 85.018 espectadores por partido en el Estadio Monumental, cifra que lo ubicó en lo más alto del ranking global. En total, 1.360.288 personas pasaron por el Antonio Vespucio Liberti a lo largo de la temporada, consolidando al estadio como el más convocante del planeta.
De esta manera, el “Millonario” superó a potencias europeas como Borussia Dortmund, que promedió 81.241 hinchas, y Bayern Múnich, con 75.000, además de dejar atrás a clubes de la talla de Real Madrid, Milan, Inter y Manchester United. El dato cobra aún más relevancia al tratarse del tercer año consecutivo en el que River lidera esta estadística.
Desde la institución destacaron que este récord fue posible gracias a las constantes localidades agotadas y a las mejoras estructurales realizadas en el estadio, que permitieron ampliar su capacidad. “Este reconocimiento refleja la pasión y el acompañamiento permanente de los hinchas”, subrayó el club en un comunicado oficial.
Así, en la antesala del cierre del año y con la mira puesta en una nueva temporada, River celebró una noticia que trasciende los resultados deportivos: el vínculo único con su gente lo volvió a colocar en la cima del fútbol mundial en términos de convocatoria, ratificando al Monumental como un escenario emblemático a nivel global.
Con información de Noticias Argentinas
El Manchester City derrotó 2-1 al Nottingham Forest en la fecha 18 de la Premier League y escaló a la cima de la tabla con 40 puntos.
El Mundial 2026 ya empieza a influir en el calendario del fútbol sudamericano, incluso en los países que no estarán en la cita. En las últimas horas, la ANFP confirmó el fixture completo de la Primera División de Chile y llamó la atención una medida particular: habrá una pausa especial durante la Copa del Mundo, pese a que la selección chilena no logró la clasificación.
La Premier League cambia la tradición y no tiene Boxing Day: por qué se jugará un solo partido este viernes 26 de diciembre.En el único encuentro habrá presencia argentina, ya que Lisandro Martínez estará con el Manchester United.
Boca y la propuesta para un amistoso con Napoli en el estadio Diego Armando MaradonaDeportes26/12/2025
El Xeneize fue invitado a disputar un encuentro durante 2026 dado el amor que ambos clubes comparten por el astro y para dar comienzo a las obras de ampliación que se llevarán a cabo en el recinto. El gran inconveniente es encontrar una fecha dentro de un apretado calendario con Mundial incluido.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
El ambiente artístico argentino despide a Ricardo "Chiqui" Pereyra, quien falleció este domingo a los 74 años tras sufrir un accidente doméstico.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.