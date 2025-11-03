Stefano Di Carlo asumió como presidente de River este lunes por la tarde en las instalaciones del Monumental. El evento contó con la presencia de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de AFA, y el mandatario saliente, Jorge Brito, entre otras personalidades destacadas del fútbol argentino.

En su discurso, Di Carlo hizo mención a la crisis que atraviesa el equipo de Marcelo Gallardo a menos de un día de la dura derrota que sufrió el conjunto de Núñez contra Gimnasia de La Plata en el Monumental.

“Sabemos que son muchos los desafíos, con continuidad pero también con una etapa nueva. No hay que confundirse, sabemos que el momento futbolístico no nos gusta ni representa, pero no hay que sobresaltarse. Los proyectos tienen momentos”, aseguró el nuevo presidente de River.

Luego, agregó: “Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes estamos muy unidos”. Se trata de la primera declaración oficial desde la institución tras el partido del domingo, ya que Marcelo Gallardo decidió suspender su habitual conferencia de prensa en el Monumental.

La hinchada de River despidió a los protagonistas con silbidos e insultos tras la caída contra el Lobo y la próxima presentación del equipo del Muñeco será ni más ni menos que en el Superclásico contra Boca, a disputarse el domingo que viene en la Bombonera.