El equipo dirigido por Diego Placente logró dar vuelta el resultado y se quedó con tres puntos vitales. Ramiro Tulián, Mateo Fernández y Agustín Bravo fueron los autores de los goles.
Di Carlo asumió como presidente de River
A menos de 24 horas de la derrota contra Gimnasia, el nuevo titular del Millonario habló de la crisis que atraviesa el plantel profesional.Deportes03/11/2025
Stefano Di Carlo asumió como presidente de River este lunes por la tarde en las instalaciones del Monumental. El evento contó con la presencia de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de AFA, y el mandatario saliente, Jorge Brito, entre otras personalidades destacadas del fútbol argentino.
En su discurso, Di Carlo hizo mención a la crisis que atraviesa el equipo de Marcelo Gallardo a menos de un día de la dura derrota que sufrió el conjunto de Núñez contra Gimnasia de La Plata en el Monumental.
“Sabemos que son muchos los desafíos, con continuidad pero también con una etapa nueva. No hay que confundirse, sabemos que el momento futbolístico no nos gusta ni representa, pero no hay que sobresaltarse. Los proyectos tienen momentos”, aseguró el nuevo presidente de River.
Luego, agregó: “Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes estamos muy unidos”. Se trata de la primera declaración oficial desde la institución tras el partido del domingo, ya que Marcelo Gallardo decidió suspender su habitual conferencia de prensa en el Monumental.
La hinchada de River despidió a los protagonistas con silbidos e insultos tras la caída contra el Lobo y la próxima presentación del equipo del Muñeco será ni más ni menos que en el Superclásico contra Boca, a disputarse el domingo que viene en la Bombonera.
🗣️ "NO NOS TENEMOS QUE CONFUNDIR POR EL MOMENTO"— TyC Sports (@TyCSports) November 3, 2025
🎙️ En su asunción como presidente de #River, Stéfano Di Carlo se refirió al presente futbolístico del equipo y le pidió "confianza" a los hinchas. pic.twitter.com/Y7FVDaRiG9
Una nueva temporada comienza para Salta Basket. El plantel viajó anoche con destino a la provincia de Santa Fe donde este lunes visitará a Colón en el estadio Roque Otrino, el juego está programado para las 21 hs
La “Albiceleste”, dirigida por Diego Placente, buscará iniciar su andar en la Copa del Mundo juvenil con tres puntos claves contra su par europeo, este lunes.
Real Madrid confirmó la lesión de Franco Mastantuono y no hay certezas de su vueltaDeportes03/11/2025
El futbolista argentino padece una pubalgia. Desde el club “Merengue” remarcaron que estarán pendientes evolución para definir su regreso.
Federal A: Juventud Antoniana perdió 2-1 con Gimnasia y quedó eliminado de la reválidaDeportes03/11/2025
Juventud Antoniana sufrió una dura derrota en el Torneo Federal A al caer 2 a 1 como visitante ante Gimnasia de Chivilcoy. Con este resultado finalizó el sueño por el segundo ascenso.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
River Plate cayó como local 1 a 0 ante Gimnasia, agudizando su crisis en el Torneo Clausura. La derrota se selló sobre la hora, cuando el arquero de Gimnasia le atajó un penal a Miguel Borja en la última jugada del partido.
