La provincia de Salta abrió un debate que, tarde o temprano, todas las administraciones provinciales deberán dar: cuánto cuesta el Estado y qué tan eficiente es en la gestión.
Libertad
“Hemos ido a una elección, hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie, porque todos hemos recuperado nuestros derechos”. Cuarenta y dos años después, esta expresión sigue siendo una síntesis de lo que quizás la historia argentina reconozca como una gesta que cambió el camino ignominioso por el que transitaba la vida institucional, alternando gobiernos democráticos con dictaduras cívico militares.Opinión30/10/2025
Así describió Raúl Ricardo Alfonsín el reconocimiento de su triunfo electoral en la noche del 30 de octubre de 1983. Quedaban atrás 7 años de silencio y de cercenamiento de derechos humanos básicos, impuestos por un gobierno de facto.
Vale no olvidar ese punto de partida, especialmente en momentos como los actuales en que las dificultades económicas y sociales hacen perder de vista circunstancias más crueles, como las de no tener derecho a ser artífices del propio destino. Con la sabiduría de un demócrata, el electo presidente pudo compartir su emoción con millones de argentinos que espontáneamente se volcaron a la calle en cada punto del país, entendiendo que terminaba una larga noche.
Un breve mensaje marcó los aspectos sobresalientes del proceso que desembocó en que las urnas se abrieran para habilitar la opción de los argentinos. Y lo dijo Alfonsín cuando subrayó que fue la participación de la ciudadanía en su conjunto lo que garantizó que el proceso de democratización culminara con éxito. También pidió que se comprendiera que estaba comenzando una nueva etapa a la que describió como “un largo período de paz y de prosperidad y de respeto por la dignidad del hombre y de los argentinos”.
En ese discurso fue proponiendo los cimientos de la construcción que debía encararse para que la Argentina ocupe el lugar que le corresponde en el concierto de naciones del mundo. Propuso como líneas fundacionales la unión nacional, la convivencia democrática, la justicia social, la solidaridad y la ayuda fraterna. Sabía que iba a ser una tarea difícil pero apostó a que no sería imposible para un pueblo resuelto a levantar a su país.
Cuatro décadas después de ese momento, debe reconocerse que hay muchas asignaturas pendientes y que se atraviesan momentos de crisis mientras las señales de bonanza solo son promesas. Sin embargo, la democracia sigue siendo un valor central. Por lo menos, ya hay una generación que conoce por relatos o referencias de sus antecesores las penurias de una dictadura. Se ha naturalizado el funcionamiento de instituciones democráticas, contribuyendo a su consolidación y permitiendo la operatividad a pleno de todos los poderes de la república; cuando se intenta alterar el equilibrio definido constitucionalmente, todo el sistema cruje y pone en estado de alerta a la ciudadanía.
Desde aquel ya lejano 30 de octubre, el poder político es ocupado por quien el pueblo decide, en un marco pacífico y con una clara participación. En todos los planos, son sus protagonistas quienes definen los resultados aunque haya aciertos y también errores. La sociedad civil ha crecido y da muestras de madurez, aunque pareciera avanzando lentamente en procesos de cambio que toman su tiempo y tienen altos costos.
Ahora hay nuevos desafíos y aunque haya sectores que manifiestan algún cansancio, es en las dificultades en las que deben encontrar el estímulo para seguir la lucha. El facilismo de buscar hombres providenciales para que se hagan cargo de los problemas no será nunca más una opción, porque siempre es a costa de la libertad. Y nada vale más que ella.
Salta, 30 de octubre de 2025
CooperaciónOpinión29/10/2025
Se va a revisar la normativa que regula el funcionamiento de la Cooperadoras Escolares. Es la primera respuesta a una situación que cada año se repite al momento de habilitar la matrícula para cada año lectivo.
Caputo, la estrella de los americanos y el escudo de Milei
Mientras los argentinos votaban entre promesas y frustraciones, los grandes fondos ya habían ganado la elección. En diez días hicieron un negocio que ningún gobierno podría garantizar sin complicidad política.
PropósitosOpinión28/10/2025
Tras las elecciones de medio tiempo, importa atender el medio tiempo que resta. Por delante hay dos años de mandato para los Ejecutivos nacional y provincial y pensarlos en términos de una renovación reducirá la apreciación de una gestión obligada a resolver severos problemas por los que atraviesa el país.
La lógica del cambio
Dos millones de argentinos no fueron a votar.
AprobaciónOpinión27/10/2025
La democracia argentina ha dado otro paso hacia su fortalecimiento. Más allá de los resultados de las pasadas elecciones, se hizo lugar a una forma de participación ciudadana que, en cada comicio, tiene la oportunidad de evaluar la tarea política que se despliega desde la administración del Estado a la práctica del control del manejo de los asuntos públicos, que es tarea de los legisladores. Y a través del voto, califica.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
El peronismo estalla tras la derrota: Kicillof y Cristina se cruzan por las culpasPolítica30/10/2025
La caída electoral profundizó las divisiones en el PJ bonaerense y reavivó la pelea entre el cristinismo y el gobernador. Intendentes reclaman el desplazamiento de Máximo Kirchner y una renovación total.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
No hubo milagro: Flamengo resistió en Avellaneda y dejó a Racing sin final continentalDeportes30/10/2025
Racing Club no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer en la semifinal ante el Flamengo de Brasil, quien espera al ganador de Palmeiras vs Liga de Quito.
Sáenz evalúa reducir los ministerios y reestructurar el gabinete
Según trascendió, el gobernador Gustavo Sáenz evalúa una modificación en la Ley de Ministerios que implicaría reducir el número de carteras y secretarías. La medida apunta a un esquema más austero y eficiente.