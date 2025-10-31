River Plate elige nuevo presidente este sábado con la expectativa de romper un récord histórico de votantes. El "Millonario" tiene 87.000 socios habilitados. El récord actual es de casi 20.000, muy por debajo de los 43.000 votantes que tuvo Boca en 2023.
Caos en Gimnasia: Huevazos, botellazos y golpes de puño en la Asamblea
La Asamblea General de Gimnasia y Esgrima se transformó en un caos por botellazos y sillazos de socios. La reunión, convocada para tratar el Balance de la gestión Cowen, tuvo que ser suspendida momentáneamente en medio de una fuerte guerra entre candidatos.Deportes31/10/2025
Durante la tarde, el representante de Usina Tripera Carlos Anacleto llamó a los asambleístas a darle luz verde al balance presentado por el oficialismo, con el argumento de que una negativa ocasionaría mayores problemas a futuro en la planificación del día a día institucional. Del modo contrario, Diego Patiño, de Legado Gimnasista, exclamó ante los socios y socias a rechazar lo expuesto por la CD.
Uno de los principales puntos de conflictos fueron la acusación de algunos socios de otros presentes por “no ser socios” y estar para “proteger a la dirigencia”. La sesión se vio interrumpida por los insultos y agravios hacia Cowen y compañía y también a la furia de los hinchas que arrojaron vasos, botellas, huevos y hasta algún sillazo.
Así, el dialogo con tono elevado entre los asistentes fue en aumento y ante la escalada violenta en el polideportivo, la CD levantó la sesión y la Asamblea quedó suspendida, generando aún más caos y desazón en el lugar.
Cabe mencionar que este lunes, la Comisión Directiva presentó el Balance del curso 2024-2025, cuyo ejercicio arrojó un superávit de $4.022.179.754, otra vez positivo pero inferior a los $5.000.000 del ejercicio anterior.
En este ejercicio se incluyen las ventas de Felipe Sánchez y Benjamín Domínguez. Al mismo tiempo la nota saliente es el crecimiento del pasivo que trepó a $14.173.838.766 el número más alto, con un incremento de más de $1.000.000 respecto al del año pasado.
Luego de más de veinte minutos de detención ante lo ocurrido, las aguas se calmaron en las instalaciones del ‘Lobo’ y la Asamblea pudo llevar adelante el tratamiento del Balance y Memoria del último ciclo como el nuevo Presupuesto. En medio de las disputas partidarias y sectoriales de cara a los comicios que se vieron reflejadas en el acto, los socios votaron positivamente el primer ítem, pero denegaron los otros dos puntos.
En la previa de la Asamblea General Ordinaria, Mariano Cowen se había reunido con los candidatos a presidente de Gimnasia
Cowen convocó a los candidatos para una reunión ayer por la tarde en la sede social del club, con el fin de limar asperezas y buscar un clima pacífico (que no fue tal) de cara a la Asamblea General Ordinaria de este jueves en el club y también frente a los comicios del próximo 29 de noviembre
Entre los candidatos participaron del encuentro con Cowen Diego Patiño (Legado Gimnasista), Emanuel Di Loreto (Renacimiento Gimnasista), Sebastián Gubia (Queremos a Gimnasia) y Carlos Anacleto (Usina Tripera), y Daniel Onofri (Arriba Gimnasia), este último a oficializarr su participación en los comicios la próxima semana.
Con información de Doble Amarilla
Final caliente: Jugadores de Lanús y U. de Chile protagonizaron una batalla campalDeportes31/10/2025
Tras la clasificación de Lanús a la final, jugadores del "Granate" y de la U de Chile protagonizaron una pelea con empujones. Los ánimos estaban caldeados por un partido con polémicas. Afortunadamente, no hubo jugadores informados y Lanús no tendrá bajas para la final.
Lanús superó a la Universidad de Chile por uno a cero y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana. El "Granate" se impuso en La Fortaleza tras el empate en la ida y ahora se medirá con Atlético Mineiro en la gran definición.
Estudiantes y Gimnasia y Tiro se enfrentarán esta noche desde las 21:10 en el estadio Antonio Candini, en el duelo de vuelta por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El arbitraje estará a cargo de Daniel Zamora.
El club de La Ribera celebró en Brandsen 805 la reunión entre asambleístas para tratar el acuerdo con la marca estadounidense. Será el primer estadio del mundo en tener un restaurante de esta cadena. Por una decisión mayoritaria, la Comisión Directiva consiguió la concesión por 10 años y con la posibilidad de extenderlo por 10 más.
El “Granate” recibe al conjunto trasandino en La Fortaleza, con la ilusión de volver a disputar una final continental. Tras el 2-2 en la ida, el equipo de Mauricio Pellegrino necesita ganar para medirse con Atlético Mineiro en la gran definición.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
El peronismo estalla tras la derrota: Kicillof y Cristina se cruzan por las culpasPolítica30/10/2025
La caída electoral profundizó las divisiones en el PJ bonaerense y reavivó la pelea entre el cristinismo y el gobernador. Intendentes reclaman el desplazamiento de Máximo Kirchner y una renovación total.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
No hubo milagro: Flamengo resistió en Avellaneda y dejó a Racing sin final continentalDeportes30/10/2025
Racing Club no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer en la semifinal ante el Flamengo de Brasil, quien espera al ganador de Palmeiras vs Liga de Quito.
Sáenz evalúa reducir los ministerios y reestructurar el gabinete
Según trascendió, el gobernador Gustavo Sáenz evalúa una modificación en la Ley de Ministerios que implicaría reducir el número de carteras y secretarías. La medida apunta a un esquema más austero y eficiente.