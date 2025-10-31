Caos en Gimnasia: Huevazos, botellazos y golpes de puño en la Asamblea

Durante la tarde, el representante de Usina Tripera Carlos Anacleto llamó a los asambleístas a darle luz verde al balance presentado por el oficialismo, con el argumento de que una negativa ocasionaría mayores problemas a futuro en la planificación del día a día institucional. Del modo contrario, Diego Patiño, de Legado Gimnasista, exclamó ante los socios y socias a rechazar lo expuesto por la CD.

Uno de los principales puntos de conflictos fueron la acusación de algunos socios de otros presentes por “no ser socios” y estar para “proteger a la dirigencia”. La sesión se vio interrumpida por los insultos y agravios hacia Cowen y compañía y también a la furia de los hinchas que arrojaron vasos, botellas, huevos y hasta algún sillazo.

Así, el dialogo con tono elevado entre los asistentes fue en aumento y ante la escalada violenta en el polideportivo, la CD levantó la sesión y la Asamblea quedó suspendida, generando aún más caos y desazón en el lugar.

Cabe mencionar que este lunes, la Comisión Directiva presentó el Balance del curso 2024-2025, cuyo ejercicio arrojó un superávit de $4.022.179.754, otra vez positivo pero inferior a los $5.000.000 del ejercicio anterior.

En este ejercicio se incluyen las ventas de Felipe Sánchez y Benjamín Domínguez. Al mismo tiempo la nota saliente es el crecimiento del pasivo que trepó a $14.173.838.766 el número más alto, con un incremento de más de $1.000.000 respecto al del año pasado.

Luego de más de veinte minutos de detención ante lo ocurrido, las aguas se calmaron en las instalaciones del ‘Lobo’ y la Asamblea pudo llevar adelante el tratamiento del Balance y Memoria del último ciclo como el nuevo Presupuesto. En medio de las disputas partidarias y sectoriales de cara a los comicios que se vieron reflejadas en el acto, los socios votaron positivamente el primer ítem, pero denegaron los otros dos puntos.

En la previa de la Asamblea General Ordinaria, Mariano Cowen se había reunido con los candidatos a presidente de Gimnasia

Cowen convocó a los candidatos para una reunión ayer por la tarde en la sede social del club, con el fin de limar asperezas y buscar un clima pacífico (que no fue tal) de cara a la Asamblea General Ordinaria de este jueves en el club y también frente a los comicios del próximo 29 de noviembre

Entre los candidatos participaron del encuentro con Cowen Diego Patiño (Legado Gimnasista), Emanuel Di Loreto (Renacimiento Gimnasista), Sebastián Gubia (Queremos a Gimnasia) y Carlos Anacleto (Usina Tripera), y Daniel Onofri (Arriba Gimnasia), este último a oficializarr su participación en los comicios la próxima semana.

Con información de Doble Amarilla