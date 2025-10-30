En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Bancos hoy: Tasas de plazos fijos a 30 días llegan hasta el 43% anual
Los plazos fijos se mantienen como herramienta de ahorro clave. Hoy, 30 de octubre, las tasas superan el 30% anual. El Banco Macro lidera los rendimientos a 30 días.30/10/2025
Este 30 de octubre de 2025, los plazos fijos en pesos continúan siendo una de las herramientas de ahorro más utilizadas por los argentinos, en un contexto de alta inflación y tasas de interés que buscan compensar la pérdida de poder adquisitivo. Cada día, miles de personas evalúan si depositar sus ahorros en los bancos resulta más conveniente que otras alternativas financieras, como fondos comunes de inversión o instrumentos ajustados por inflación.
La tendencia de las últimas semanas muestra que los bancos ajustan sus tasas para atraer depósitos, especialmente mediante plazos fijos online, que permiten mejores rendimientos y mayor facilidad para abrir y gestionar cuentas desde dispositivos móviles o computadoras. En un escenario económico cambiante, conocer las tasas actualizadas es clave para decidir cómo y dónde ahorrar.
Según los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las tasas promedio de los plazos fijos en pesos a 30 días superan el 38% anual en algunos bancos, mientras que los depósitos tradicionales mantienen un rendimiento levemente inferior. Aquí los números correspondientes al día 30 de octubre del 2025:
Banco de la Nación Argentina: 35%
Banco Santander: 32%
Banco Galicia: 31%
Banco de la Provincia de Buenos Aires: 34%
BBVA: 32%
Banco Macro: 43%
Banco Credicoop: 33%
ICBC: 35,3%
Banco Ciudad: 32%
“La gente ya eligió, ahora quiere que se pongan a trabajar”, advirtió Villada
El ministro salteño llamó a dejar atrás el triunfalismo electoral y enfocarse en resolver los problemas urgentes de la población, como el empleo, los impuestos y las obras públicas.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
Hoy, miércoles 29 de octubre, el Plazo Fijo que más paga tiene una TNA del 54%. En el ranking de billeteras, Naranja X se mantiene como líder con una cuenta remunerada que rinde el treinta y nueve por ciento.
No hubo milagro: Flamengo resistió en Avellaneda y dejó a Racing sin final continentalDeportes30/10/2025
Racing Club no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer en la semifinal ante el Flamengo de Brasil, quien espera al ganador de Palmeiras vs Liga de Quito.