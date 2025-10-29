Claudio Castro respaldó la incursión policial más letal de la historia de la ciudad y apuntó contra el gobierno de Lula da Silva por “falta de apoyo” en la lucha contra el crimen.
Israel anunció la reanudación del alto al fuego en Gaza tras un bombardeo que dejó 104 muertos
Según el comunicado del ejército, “labatieron a terroristas”. Fuentes del Ministerio de Salud dijeron que entre el centenar de fallecidos por el ataque había 46 niños.El Mundo29/10/2025
El ejército israelí anunció el miércoles que reanudó el alto el fuego en la Franja de Gaza después de haber llevado a cabo una serie de bombardeos contra decenas de objetivos desde el día anterior.
“Tras una serie de ataques en los que se golpearon decenas de objetivos terroristas y combatientes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzaron a aplicar de nuevo el alto el fuego en respuesta a las violaciones de Hamas”, indicó el ejército en un comunicado.
Según la nota, “como parte de los ataques, las FDI y el Shin Bet abatieron a 30 terroristas que ocupaban puestos de mando dentro de las organizaciones que operan en la Franja de Gaza”.
Horas antes, un reservista del ejército israelí murió en un ataque perpetrado por terroristas palestinos contra tropas desplegadas en la zona de Rafah, en el sur de Gaza, informó el ejército.
El soldado fue identificado como el sargento mayor Yonah Efraim Feldbaum, de 37 años, operador de maquinaria pesada en la División de Gaza y residente del asentamiento de Neria, en Cisjordania.
Por su parte, el medio israelí Haaretz citó fuentes del Ministerio de Salud de Gaza que comunicaron 104 muertes por las operaciones de las Fuerzas de Defensa, de las cuales 46 eran niños.
De acuerdo con una investigación inicial del ejército, los atacantes abrieron fuego contra una excavadora militar que operaba en el barrio Jenina de Rafah, causando la muerte de Feldbaum. Poco después, los milicianos dispararon proyectiles RPG contra las fuerzas israelíes, alcanzando un vehículo blindado, aunque sin causar más víctimas.
El ataque tuvo lugar en el lado oriental de la Línea Amarilla, un área bajo control israelí en el marco del alto el fuego. Sin embargo, el ejército estima que aún hay militantes escondidos en “bolsones” de resistencia en la zona, que emergen desde túneles para lanzar ataques contra las tropas israelíes.
La semana pasada, dos soldados israelíes murieron en un ataque similar en el mismo barrio. Israel responsabilizó a Hamas por ambos incidentes, aunque el grupo islamista negó cualquier implicación.
Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que el alto el fuego en Gaza respaldado por la Casa Blanca sigue en vigor, a pesar del recrudecimiento de los enfrentamientos entre Israel y los miembros del grupo terrorista Hamas.
Trump explicó a bordo del Air Force One que “nada va a poner en peligro el alto el fuego”, al tiempo que insistió en que los terroristas tienen que entender que son “una parte muy pequeña de la paz en Oriente Medio y tienen que comportarse”. El mandatario remarcó que el ejército de Israel “tiene derecho a devolver el golpe” si es atacado y concedió legitimidad a la respuesta del gobierno israelí tras la muerte del militar en Gaza.
El jefe de la Casa Blanca insistió en que la estabilidad de la tregua no depende de estos episodios y defendió el derecho de Israel a emplear la fuerza si considera que está siendo atacado. “Si ellos (Hamas) son buenos, van a ser felices y, si no son buenos, van a ser exterminados, sus vidas serán exterminadas”, afirmó el presidente estadounidense, dejando claro su apoyo al gobierno israelí en el manejo de la seguridad en la región.
Nacido en las cárceles de Río de Janeiro en los años 70, el grupo se transformó en un imperio del narcotráfico que hoy desafía al Estado y domina las favelas.
En un inicio, las cifras oficiales señalaban la pérdida de 64 vidas; sin embargo, por la mañana del miércoles se informó del hallazgo de al menos 40 cadáveres en las favelas.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
Daniel Raimondi dijo que la situación está siendo controlada y que el foco de conflicto estuvo lejos de la zona más turística de Río de Janeiro.
Río de Janeiro: trasladan a 10 líderes del Comando Vermelho a una cárcel de máxima seguridadEl Mundo29/10/2025
La medida, que tiene carácter provisorio, fue tomada tras el megaoperativo que dejó decenas de muertos y heridos.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Las tasas de interés de los plazos fijos iniciaron la semana con bajas generalizadas (entre 1 y 12 puntos porcentuales) luego de la victoria del oficialismo en las elecciones.
Hoy, la billetera virtual que ofrece el mayor rendimiento en Argentina es Naranja X, con una Tasa Nominal Anual del 39 por ciento en su cuenta remunerada.
Las claves de la flexibilización laboral de Milei: jornadas de 12 horas y cambios en el régimen de licenciasPolítica28/10/2025
El documento fue presentado por la legisladora santafesina Romina Diez. Lleva la firma del diputado en licencia por el escándalo narco, José Luis Espert.
A 11 años de la tragedia en Guachipas, conmemoraron el Día Provincial del Brigadista ForestalSalta28/10/2025
Al cumplirse 11 años de la tragedia en Guachipas, autoridades provinciales, municipales, cuarteles de bomberos voluntarios y familiares rindieron un sentido homenaje. Destacaron la labor de los brigadistas realizada en distintos puntos de la provincia.