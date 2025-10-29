Israel anunció la reanudación del alto al fuego en Gaza tras un bombardeo que dejó 104 muertos

El ejército israelí anunció el miércoles que reanudó el alto el fuego en la Franja de Gaza después de haber llevado a cabo una serie de bombardeos contra decenas de objetivos desde el día anterior.

“Tras una serie de ataques en los que se golpearon decenas de objetivos terroristas y combatientes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzaron a aplicar de nuevo el alto el fuego en respuesta a las violaciones de Hamas”, indicó el ejército en un comunicado.

Según la nota, “como parte de los ataques, las FDI y el Shin Bet abatieron a 30 terroristas que ocupaban puestos de mando dentro de las organizaciones que operan en la Franja de Gaza”.

Horas antes, un reservista del ejército israelí murió en un ataque perpetrado por terroristas palestinos contra tropas desplegadas en la zona de Rafah, en el sur de Gaza, informó el ejército.

El soldado fue identificado como el sargento mayor Yonah Efraim Feldbaum, de 37 años, operador de maquinaria pesada en la División de Gaza y residente del asentamiento de Neria, en Cisjordania.

Por su parte, el medio israelí Haaretz citó fuentes del Ministerio de Salud de Gaza que comunicaron 104 muertes por las operaciones de las Fuerzas de Defensa, de las cuales 46 eran niños.

De acuerdo con una investigación inicial del ejército, los atacantes abrieron fuego contra una excavadora militar que operaba en el barrio Jenina de Rafah, causando la muerte de Feldbaum. Poco después, los milicianos dispararon proyectiles RPG contra las fuerzas israelíes, alcanzando un vehículo blindado, aunque sin causar más víctimas.

El ataque tuvo lugar en el lado oriental de la Línea Amarilla, un área bajo control israelí en el marco del alto el fuego. Sin embargo, el ejército estima que aún hay militantes escondidos en “bolsones” de resistencia en la zona, que emergen desde túneles para lanzar ataques contra las tropas israelíes.

La semana pasada, dos soldados israelíes murieron en un ataque similar en el mismo barrio. Israel responsabilizó a Hamas por ambos incidentes, aunque el grupo islamista negó cualquier implicación.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que el alto el fuego en Gaza respaldado por la Casa Blanca sigue en vigor, a pesar del recrudecimiento de los enfrentamientos entre Israel y los miembros del grupo terrorista Hamas.

Trump explicó a bordo del Air Force One que “nada va a poner en peligro el alto el fuego”, al tiempo que insistió en que los terroristas tienen que entender que son “una parte muy pequeña de la paz en Oriente Medio y tienen que comportarse”. El mandatario remarcó que el ejército de Israel “tiene derecho a devolver el golpe” si es atacado y concedió legitimidad a la respuesta del gobierno israelí tras la muerte del militar en Gaza.

El jefe de la Casa Blanca insistió en que la estabilidad de la tregua no depende de estos episodios y defendió el derecho de Israel a emplear la fuerza si considera que está siendo atacado. “Si ellos (Hamas) son buenos, van a ser felices y, si no son buenos, van a ser exterminados, sus vidas serán exterminadas”, afirmó el presidente estadounidense, dejando claro su apoyo al gobierno israelí en el manejo de la seguridad en la región.

Infobae