Boric decreta Duelo Oficial por muerte de Héctor Noguera: “Su legado queda indeleble”
"Un gigante del teatro, un gigante de Chile", valoró en la publicación el mandatario. El actor falleció a los 88 años.El Mundo28/10/2025
El presidente Gabriel Boric decretó Duelo Oficial para este martes 28 de octubre a raíz del fallecimiento del actor Héctor Noguera, quien se confirmó su fallecimiento en horas de la mañana de este jornada.
A través de una publicación en su cuenta de 'X', antes conocida como Twitter, el mandatario destacó el legado que dejó el intérprete.
"Ha partido Héctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile. Se va físicamente pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión", comenzó señalando en la red social.
En el escrito, envió un afectuoso saludo a la familia del actor.
"En honor a su vida he decidido decretar Duelo Oficial, hoy martes 28 de octubre, en todo el territorio nacional", cerró.
Vale recordar que el lunes, el mandatario abandonó anticipadamente una pauta porque debía despedirse "de alguien que está a punto de partir", en alusión a Héctor Noguera.
Héctor Noguera fue reconocido como Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales en 2015, producto de su carrera artística como actor y director, pero también por su rol como académico.
Noguera se destacó en el cine y la televisión desde la década de 1960 hasta nuestros días. Fue parte de la histórica película nacional El Chacal de Nahueltoro en 1967, pero también de la película Neruda en 2016. En 2022 grabó su último film El Pa(de)ciente.
Héctor Noguera además es padre de la también actriz Amparo Noguera, quien fue fruto de su primer matrimonio con Isidora Portales. De aquel matrimonio también nació en 1963 la productora de teatro Piedad Noguera.
Con información de TL 13
