Driussi sufrió una distensión, es duda para el Superclásico y llegará a los 21 partidos perdidos por lesión en 2025

Las malas noticias en River Plate no se detienen, ya que luego de quedar eliminado de la Copa Argentina por penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza, se confirmó este lunes el grado de lesión que sufrió Sebastián Driussi.

El delantero estrella del “Millonario”, por el que tanto insistió Marcelo Gallardo y la entidad desembolsó poco más de USD10 millones, padece una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda.