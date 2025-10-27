Luego de varios idas y vueltas, en los que reuniones fallidas y alta tensión, la dirigencia del "Decano" llegó a un acuerdo con el entrenador para cesarlo del cargo. En su lugar estará Hugo Colace hasta fin de año
Driussi sufrió una distensión, es duda para el Superclásico y llegará a los 21 partidos perdidos por lesión en 2025
El delantero pidió el cambio en la derrota por penales ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina y los estudios confirmaron la gravedad. Dolor de cabeza para Gallardo, que no pudo lograr regularidad con su delantero estrella.Deportes27/10/2025
Las malas noticias en River Plate no se detienen, ya que luego de quedar eliminado de la Copa Argentina por penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza, se confirmó este lunes el grado de lesión que sufrió Sebastián Driussi.
El delantero estrella del “Millonario”, por el que tanto insistió Marcelo Gallardo y la entidad desembolsó poco más de USD10 millones, padece una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda.
Gustavo Costas convocó una despedida para el plantel de Racing antes de la semifinal de LibertadoresDeportes27/10/2025
La 'Academia' recibe al Flamengo el próximo miércoles a las 21:30 horas, en un duelo donde el equipo argentino buscará revertir el 0-1 de la ida en Río de Janeiro.
Juventud Antoniana atraviesa sus últimos días de preparación de cara a la revancha frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, por los octavos de final del Reducido del Torneo Federal A. El encuentro definirá qué equipo sigue en carrera por el ascenso al Nacional y se jugará este domingo próximo.
El TC 2000 se acerca a SaltaDeportes27/10/2025
Una nueva fecha del TC2000 hará vibrar a Salta en el renovado autódromo Güemes desde el 21 al 23 de noviembre. Las entradas ya están disponibles online.
La Comisión de Árbitros de la CONMEBOL confirmó las designaciones para los encuentros por la vuelta de las Semifinales de la CONMEBOL Libertadores 2025. Racing recibirá a los brasileños del Flamengo en Avellaneday debera revertir la serie que pierde 1 a 0.
Gimnasia y Tiro atraviesa una semana de entrenamientos intensa y concentrada, con la mente puesta en la revancha ante Estudiantes de Río Cuarto por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
Justificación del no voto: así es el procedimiento en Salta
La Comisaría Primera y otros puntos habilitados reciben a los vecinos hasta las 18 horas para completar el trámite.
“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.