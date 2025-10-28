La final de Copa Argentina con fecha

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este lunes la fecha para el partido entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza, correspondiente a la final de la Copa Argentina.

El mismo se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre con horario y sede a confirmar, según publicó el ente máximo que regula el deporte en el país en redes sociales.

La Lepra mendocina arribó a esta instancia luego de imponerse el pasado viernes desde el punto penal por 4-3 (0 a 0 en el tiempo regular) frente a River, mientras que el Bicho venció a Belgrano por 2-1 en un duelo que comenzó abajo en el marcador.

Mientras aguardan por conocer donde se llevará a cabo el decisivo encuentro por el título, ambos conjuntos apuntan a quedar dentro de los ocho mejores de la Zona A del Torneo Clausura 2025 y así acceder a los playoffs del campeonato.