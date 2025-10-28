La final de Copa Argentina con fecha

Con gol de Giuliano Simeone, el Atlético de Madrid se llevó una victoria ante BetisDeportes28/10/2025
El 'Colchonero', de visitante, superó por 2 a 0 a los 'Verdiblancos' en la décima fecha del torneo español.
AFA confirmó la fecha para la final entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia.Deportes28/10/2025
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este lunes la fecha para el partido entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza, correspondiente a la final de la Copa Argentina.
El mismo se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre con horario y sede a confirmar, según publicó el ente máximo que regula el deporte en el país en redes sociales.
La Lepra mendocina arribó a esta instancia luego de imponerse el pasado viernes desde el punto penal por 4-3 (0 a 0 en el tiempo regular) frente a River, mientras que el Bicho venció a Belgrano por 2-1 en un duelo que comenzó abajo en el marcador.
Mientras aguardan por conocer donde se llevará a cabo el decisivo encuentro por el título, ambos conjuntos apuntan a quedar dentro de los ocho mejores de la Zona A del Torneo Clausura 2025 y así acceder a los playoffs del campeonato.
El astro del Inter Miami reconoció que su participación dependerá de su estado físico y mental al comenzar la próxima pretemporada,
El equipo de Gustavo Costas enfrentará este miércoles desde las 21:30 al 'Mengao' por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.
El Tribunal de Disciplina de la AFA falló de manera oficial a favor de Deportivo Madryn, dándole por ganado el partido de ida del Reducido de la Primera Nacional ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy con un resultado de 3-0.
El accidente fue en autopista Presidente Dutra, en Río de Janeiro. Los “torcedores” viajaban a Buenos Aires para la revancha de la semifinal de la Libertadores. No hubo víctimas fatales.
El delantero pidió el cambio en la derrota por penales ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina y los estudios confirmaron la gravedad. Dolor de cabeza para Gallardo, que no pudo lograr regularidad con su delantero estrella.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
La senadora nacional electa por La Libertad Avanza resaltó el apoyo ciudadano y la victoria del partido sin alianzas frente a los pesos pesados de la política local.
La legisladora de La Libertad Avanza destacó el apoyo ciudadano y señaló que aún no recibió llamados de sus contrincantes tras la victoria de este domingo.
El Presidente dijo que la modificación de la legislación laboral será una de las prioridades de la nueva etapa.