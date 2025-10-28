Juanes llega a Mendoza con su gira “Vida Cotidiana”

El reconocido artista colombiano Juanes se presentará en Mendoza el próximo jueves 30 de octubre, como parte de su gira nacional, en el Arena Maipú Stadium. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketek.com.ar y en la boletería del Arena.

En esta ocasión, el concierto será una poderosa mezcla de sus himnos globales, como “A Dios le pido”, “Es por ti”, “Volverte a ver”, “Me enamora” y "La camisa negra", tema con el que Juanes sorprendió a sus seguidores con el estreno de una versión cumbia, creada junto a Un Poco de Ruido y Pinky SD. Esta colaboración surgió de un encuentro espontáneo en un programa de cumbia, donde la química musical los llevó a grabar y lanzar esta nueva versión para plataformas digitales, dándole una explosión de ritmo irresistible al clásico multiplatino.

El regreso al rock más personal

Juanes, reconocido mundialmente como una de las 100 personas más influyentes del planeta según la Revista Time, y ganador de un total de 29 Premios Grammy y Latin Grammy, llega con el impulso de su más reciente trabajo discográfico.

Su álbum “Vida Cotidiana” (2023) marcó un regreso definitivo a sus raíces de rock con guitarra eléctrica, fusionando su habilidad como compositor con una mirada introspectiva sobre su vida personal y social. El álbum fue aclamado universalmente por la crítica como "el mejor álbum de la carrera de Juanes", obteniendo un Latin Grammy 2023 por “Mejor Álbum Pop-Rock” y un Grammy 2024 por “Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo”.

Este sonido potente y personal fue el motor de la exitosa “Vida Cotidiana World Tour”, que agotó entradas alrededor del mundo, siendo calificada por The Los Angeles Times como “Una Noche Mágica... Una Clase Magistral de Guitarra”.

Juanes, conocido por su sonido distintivo que fusiona el rock con los ritmos folklóricos tradicionales de Colombia, ha vendido millones de discos y se mantiene activo en la escena artística. Recientemente, el cantante profundizó su interés por la actuación, haciendo su debut dramático en la aclamada película colombiana Pimpinero (Blood & Oil) para Amazon.

La Cantina y el Caos entre los ‘70 y ‘80

El escenario de su infancia no fue solo la pujante Medellín, sino también el contraste y el refugio que encontraba en el pueblo de Carolina del Príncipe, Antioquia, donde la familia Aristizábal Vásquez pasaba los veranos. En una entrevista con la revista Gente (2024) repasó sus primeros recuerdos en Carolina del Príncipe. "Allí, el sonido de la cantina al caer la noche, la música popular de fondo, la guitarra manual siempre al alcance, fueron las primeras herraduras en que mi vocación se ancló".

En esos veranos, el joven Juan Esteban no distinguía géneros sofisticados, sino la música que simplemente era. "En ese momento no sabía qué era el rock… yo no tenía idea de nada más sino de música popular, porque eso era lo que sonaba en esa cantina o lo que mis hermanos ponían en la casa. Estoy desde muy joven conectado con eso, y me fascina," confesó a Rolling Stone en Español (2021), en el contexto del lanzamiento de su álbum Origen.

Juan Esteban Aristizábal Vásquez , nacido el 9 de agosto de 1972 en la ciudad de la eterna primavera, Medellín, creció en una época de intensa convulsión social. Desde una edad temprana, comprendió intuitivamente que para hablar de las verdades esenciales de la vida —ya fuera la pasión por una mujer, la tragedia de una mina antipersonal, el recuerdo de un hermano ausente o la suave lluvia de su pueblo— las palabras solas no eran insuficientes.

A los siete años, ya tocaba la guitarra, un arte que absorbió gracias a las lecciones de su padre y sus hermanos. Sin embargo, la adolescencia de Juanes transcurrió en una Medellín sumida en una vorágine de violencia relacionada con el narcotráfico y la guerrilla, una tensión que se filtraba en todas las capas de la sociedad. Fue en este ambiente contrastante que descubrió la potencia liberadora del metal.

"Yo vivía en un mundo muy pequeño… ya después, mi adolescencia coincide con la era más fuerte del narcotráfico… Fue la llegada del rock en español, del metal, del punk… Yo tendría 15 años, y pasé de la música de cantina a Kraken, Nash o Parabellum. Fue como la explosión, una catarsis," detalló en la misma entrevista a Rolling Stone en Español (2021).

Ekhymosis: La forja del guitarrista de metal

Antes de convertirse en el fenómeno solista, Juanes pasó más de una década en el corazón de la escena metalera colombiana como miembro fundador y guitarrista principal de Ekhymosis.

Este periodo crucial entre 1988 y 1998 le permitió afinar su virtuosismo técnico, experimentar con estructuras complejas y, sobre todo, aprender la disciplina de la vida en una banda. El joven guitarrista se enfrentó a la escasez de recursos, a la indiferencia de la industria local y a la necesidad de autogestión.

"Ekhymosis fue mi escuela, mi universidad de la música. Ahí aprendí a tocar, a componer, a girar. Si no hubiera existido esa banda, yo no sería el artista que soy hoy”, remarcó en un podcast para la radio Caracol (2022). "En Ekhymosis, en los primeros años, la frustración era nuestra materia prima. Recuerdo tocar para cinco personas, pero lo hacíamos con la misma intensidad que si fuera un estadio."

La banda evolucionó del thrash metal al hard rock con influencias folclóricas. Sin embargo, el llamado a un camino más personal se volvió inevitable. En 1999, Juanes decidió disolver la banda y dar el salto. La decisión fue difícil, pero vital para su evolución.

De Fíjate Bien a Un Día Normal

Su debut como solista, Fíjate Bien (2000), no fue un salto al pop azucarado, sino una declaración de intenciones. El álbum combinaba la potencia de su guitarra con letras que inquirían sobre la violencia, la memoria y el impacto de las minas antipersonales.

"Cuando hice Fíjate Bien, estaba obsesionado con ese tema. Quería que mi primer disco fuera un grito de alerta. Yo salía a la calle en Medellín y veía la guerra… ¿Cómo iba a cantar sobre otra cosa?”, confesó en una entrevista con la revista Billboard, en 2001. El álbum, aunque inicialmente de éxito moderado, demostró su potencial al ganar tres premios Latin Grammy, incluido el de Mejor Artista Nuevo.

Pero el verdadero punto de inflexión, el que catapultó a Juanes a la estratosfera global, fue su segundo disco, Un Día Normal (2002). Este álbum fue una obra maestra de alquimia musical. Allí se encontraban himnos generacionales como “A Dios le pido” y “Es por ti”. La mezcla de rock, pop, la cadencia del vallenato, guitarras límpidas y letras emocionalmente resonantes, le permitió ocupar el lugar que pocos artistas latinos pueden aspirar: el de artista global.

"A Dios le pido fue una oración en voz alta. Yo no pensé que sería un éxito mundial; simplemente escribí lo que sentía, pidiendo por la paz de mi familia, de mi país. Esa canción me cambió la vida y demostró que la gente conectaba con la honestidad, no con la fórmula," reflexionó en un documental sobre su carrera (2005).

El éxito de Un Día Normal se tradujo en ventas millonarias y un Latin Grammy al Álbum del Año en 2003. Su música había trascendido América Latina y se escuchaba con fuerza en Europa y Estados Unidos. Su álbum La Vida… Es Un Ratico (2007) ganó múltiples premios Latin Grammy, reforzando su estatus de estrella global.

Con información de Los Andes