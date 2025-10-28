2° Encuentro Plurinacional de Arte Diverso en el Mercado Artesanal de Salta

Piña Ninja Producciones, con el apoyo del Mercado Artesanal de Salta, llevará a cabo una nueva edición del Encuentro Plurinacional de Arte Diverso con el propósito de continuar construyendo espacios de expresión y reflexión, desde una mirada inclusiva y diversa.

Las actividades se desarrollarán del 31 de octubre al 2 de noviembre, en los diferentes espacios del Mercado Artesanal de Salta, Av. San Martín 2555. Las mismas son libres y gratuitas, a excepción de los talleres que tendrán un bono contribución.

El encuentro está destinado a estudiantes, docentes, artistas y organizaciones comprometidas con la diversidad sexual y cultural, que deseen aportar sus voces, experiencias y producciones artísticas.

Cronograma de actividades

Viernes 31 de octubre

9:30 horas: Inauguración y presentación

10 a 12 horas: Taller de teatro “Yo también cuento” | Florencia Bravo Espinosa

11:30 a 12:30 horas: Taller de títeres | Títeres Eureka

14:30 horas: Taller de dibujo y papel artesanal | Prof. Lu Bello

16:30 a 18:30 horas: Taller de canto con caja | Balvina Ramos

17:30 a 19 horas: Taller de sikus | Prof. Fabiana Tapia

19 horas: Cierre del día: Podcast “Bajo la piel” | Victoria Gatino



Sábado 1 de noviembre

9:30 a 11:30 horas: Yoga “El arte de habitar(se)” | Prof. Lena Mansilla Muñoz

10 a 12 horas: Conversatorio: “Lesbianas? Si. Que nos una la lucha y el placer, no el drama | ARPIAS

11:30 a 13:30 horas: Foto producto | Candela Mar Domínguez Quiñonero

14:30 a 16:30 horas: Baile “Conectando con las caderas” | Prof. Enzo Figueroa

16:30 a 18:30 horas: Poesía “El fin de la huida” | Prof. Fer Salas

16:30 a 18:30 horas: Diseño textil | Prof. Emy Infante (Jujuy)

18:30 horas: Cierre del día: Slam de poesía



Domingo 2 de noviembre

A partir de las 11 horas: Show de músicos y artistas invitados. Desde Santiago del Estero, ANUKET; Benja Salva; Mathilda; Sokou Z; Celeste Martín y Mic Abierto.