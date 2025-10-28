2° Encuentro Plurinacional de Arte Diverso en el Mercado Artesanal de Salta

Clooney desmiente relación con Jeffrey Epstein tras la publicación de “Nobody’s Girl”Cultura & Espectáculos28/10/2025
El actor se mostró horrorizado por la mención en la obra de Virginia Giuffre y calificó la vinculación como un “invento grotesco”.
Del 31 de octubre al 2 de noviembre se podrán compartir talleres, charlas, música en vivo, intervenciones artísticas y feria de emprendedores. Entrada gratuita.Cultura & Espectáculos28/10/2025
Piña Ninja Producciones, con el apoyo del Mercado Artesanal de Salta, llevará a cabo una nueva edición del Encuentro Plurinacional de Arte Diverso con el propósito de continuar construyendo espacios de expresión y reflexión, desde una mirada inclusiva y diversa.
Las actividades se desarrollarán del 31 de octubre al 2 de noviembre, en los diferentes espacios del Mercado Artesanal de Salta, Av. San Martín 2555. Las mismas son libres y gratuitas, a excepción de los talleres que tendrán un bono contribución.
El encuentro está destinado a estudiantes, docentes, artistas y organizaciones comprometidas con la diversidad sexual y cultural, que deseen aportar sus voces, experiencias y producciones artísticas.
Cronograma de actividades
Viernes 31 de octubre
9:30 horas: Inauguración y presentación
10 a 12 horas: Taller de teatro “Yo también cuento” | Florencia Bravo Espinosa
11:30 a 12:30 horas: Taller de títeres | Títeres Eureka
14:30 horas: Taller de dibujo y papel artesanal | Prof. Lu Bello
16:30 a 18:30 horas: Taller de canto con caja | Balvina Ramos
17:30 a 19 horas: Taller de sikus | Prof. Fabiana Tapia
19 horas: Cierre del día: Podcast “Bajo la piel” | Victoria Gatino
Sábado 1 de noviembre
9:30 a 11:30 horas: Yoga “El arte de habitar(se)” | Prof. Lena Mansilla Muñoz
10 a 12 horas: Conversatorio: “Lesbianas? Si. Que nos una la lucha y el placer, no el drama | ARPIAS
11:30 a 13:30 horas: Foto producto | Candela Mar Domínguez Quiñonero
14:30 a 16:30 horas: Baile “Conectando con las caderas” | Prof. Enzo Figueroa
16:30 a 18:30 horas: Poesía “El fin de la huida” | Prof. Fer Salas
16:30 a 18:30 horas: Diseño textil | Prof. Emy Infante (Jujuy)
18:30 horas: Cierre del día: Slam de poesía
Domingo 2 de noviembre
A partir de las 11 horas: Show de músicos y artistas invitados. Desde Santiago del Estero, ANUKET; Benja Salva; Mathilda; Sokou Z; Celeste Martín y Mic Abierto.
El actor se mostró horrorizado por la mención en la obra de Virginia Giuffre y calificó la vinculación como un “invento grotesco”.
Entre gritos, risas y carne que no se pegaba, la cantante vivió una noche caótica y divertida que dejó al público entre el humor y la tensión.
El artista colombiano se presentará el 30 de octubre en el Arena Maipú Stadium, repasando sus grandes éxitos y la nueva versión cumbia de “La Camisa Negra”.
La reconocida actriz y docente falleció este domingo, según informó la Asociación Argentina de Actores. Destacó por su trayectoria de más de tres décadas en teatro, televisión, cine, publicidad y plataformas digitales.
La modelo y el futbolista compartieron la feliz noticia junto a las primeras imágenes del recién nacido.
Debido a las inundaciones en los accesos del AMBA, la productora de FUTTTURA pospuso la apertura de puertas de las 13:00 a las cinco de la tarde. Se pide al público no acercarse al predio antes de esa hora.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
La senadora nacional electa por La Libertad Avanza resaltó el apoyo ciudadano y la victoria del partido sin alianzas frente a los pesos pesados de la política local.
La legisladora de La Libertad Avanza destacó el apoyo ciudadano y señaló que aún no recibió llamados de sus contrincantes tras la victoria de este domingo.
El Presidente dijo que la modificación de la legislación laboral será una de las prioridades de la nueva etapa.