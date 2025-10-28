Jamaica se prepara para marejadas ciclónicas, vientos destructivos e inundaciones, mientras la tormenta de categoría 5 sigue avanzando hacia Cuba y el este de Hispanoamérica.
Detuvieron a un popular youtuber por posesión de material sexual infantil
Michael David Booth, con casi 600 mil suscriptores en YouTube, fue arrestado en Kentucky acusado de poseer y distribuir imágenes de explotación sexual de menores.El Mundo28/10/2025
El mundo de las redes sociales quedó en shock tras la detención de Michael David Booth, un popular youtuber conocido como “Mr. Crafty Pants”, acusado de poseer y distribuir imágenes de abuso sexual de niños.
Booth, de 39 años, fue arrestado el miércoles en su casa de Norton Commons, Kentucky, luego de que la policía rastreara su actividad en la red social Kik.
Según el informe policial, Booth compartió al menos seis fotos explícitas —tres de ellas con niños menores de 12 años y otras con adolescentes— en más de 15 ocasiones entre el 4 y el 7 de agosto. La investigación comenzó cuando la propia aplicación detectó y reportó la actividad sospechosa, lo que permitió a los agentes localizar la dirección IP vinculada a la casa del influencer.
La reacción de la comunidad y el impacto en las redes
La noticia generó conmoción en el barrio donde vivía Booth, un lugar que sus vecinos describen como “familiar y tranquilo”. Laura Nash, una de las residentes, contó que la detención la dejó “con un nudo en el estómago” y que inmediatamente habló con sus hijos para asegurarse de que nunca hubieran tenido contacto con el acusado. “Es aterrador, como mamá te hace sentir vulnerable. Te das cuenta de que no estás segura en ningún lado”, expresó.
Booth, que acumulaba casi 600 mil suscriptores en YouTube y más de 250 mil seguidores entre Facebook e Instagram con sus tutoriales de manualidades, también seguía a varios vecinos y amigos en redes sociales. “Sé que seguía a muchos de mis amigos online, así que me preocupa pensar qué cosas pudo haber visto de sus vidas”, agregó Nash. “Es un verdadero llamado de atención”.
Los cargos y la situación judicial de Booth
La policía informó que Booth fue imputado por "posesión y distribución de material que representa una actuación sexual de menores". El jueves se realizó la audiencia de imputación y el juez fijó una fianza de 150 mil dólares. En caso de ser liberado, Booth deberá cumplir arresto domiciliario y tendrá prohibido acceder a internet.
Con información de TN
