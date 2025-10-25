Colocaron nuevo hormigón en Olavarría y San Martín; buscan mitigar inundaciones

La Municipalidad continúa con las obras de prolongación y refuncionalización del canal pluvial Cnel. Vidt, en este caso a la altura de la avenida San Martín al 2.100, en la intersección con la calle Olavarría.

Una vez instalados los premoldeados, para duplicar la sección para una mejor captación y drenaje del agua de lluvia, se procedió a la colocación del nuevo hormigón para la reconstrucción de la calzada.

Es importante destacar que, mientras continúe el tiempo de la obra, aproximadamente una semana más, se dispuso de un operativo de corte y desvío del tránsito; por lo que se solicita a los conductores respetar las indicaciones.

La medida es de la siguiente manera: